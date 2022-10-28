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В правительстве Омской области Бурков встретился с руководством AB InBev Efes

28 октября 12:09
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Правительство Омской области встретилось с руководством пивоваренной компании, чтобы подвести промежуточные итоги и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Александр Бурков возглавил встречу с руководством AB InBev Efes — крупнейшей пивоваренной компании в России. В рамках программы компания развивает в Омской области выращивание пивоваренного ячменя.

Руководитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев сообщил, что ежегодно приобретение компанией ячменя у омских производителей растет. Они полностью обеспечивают потребность компании в солоде за счет отечественных производителей.

«Спасибо за создание соответствующих условий для развития бизнеса», — поблагодарил правительство Омской области Ораз Дурдыев.

Губернатор отметил, что AB InBev Efes — надежный партнер, сохраняющий статус крупнейшего налогоплательщика несколько лет. На сентябрь 2022 в областной бюджет поступило более 6 млрд рублей. За весь 2021 пивовары пополнили казну на 7,3 млрд рублей.

Также губернатор рассказал, что не только налоги в бюджете Омской области выросли, но и  омичам на предприятии подняли зарплаты.

#Экономика#Новости#Омская область#Александр Бурков#Правительство Омской области#Налоги#Бизнес и власть#Дарья Зыкова
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