В правительстве Омской области Бурков встретился с руководством AB InBev Efes

Губернатор отметил, что AB InBev Efes — надежный партнер, сохраняющий статус крупнейшего налогоплательщика несколько лет. На сентябрь 2022 в областной бюджет поступило более 6 млрд рублей. За весь 2021 пивовары пополнили казну на 7,3 млрд рублей.