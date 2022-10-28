В правительстве Омской области Бурков встретился с руководством AB InBev Efes

Александр Бурков возглавил встречу с руководством AB InBev Efes — крупнейшей пивоваренной компании в России. В рамках программы компания развивает в Омской области выращивание пивоваренного ячменя.
Руководитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев сообщил, что ежегодно приобретение компанией ячменя у омских производителей растет. Они полностью обеспечивают потребность компании в солоде за счет отечественных производителей.
«Спасибо за создание соответствующих условий для развития бизнеса», — поблагодарил правительство Омской области Ораз Дурдыев.
Губернатор отметил, что AB InBev Efes — надежный партнер, сохраняющий статус крупнейшего налогоплательщика несколько лет. На сентябрь 2022 в областной бюджет поступило более 6 млрд рублей. За весь 2021 пивовары пополнили казну на 7,3 млрд рублей.
Также губернатор рассказал, что не только налоги в бюджете Омской области выросли, но и омичам на предприятии подняли зарплаты.