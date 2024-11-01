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Орден Мужества

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2024
Проявил отвагу. В Омской области простились с 20-летний бойцом, погибшим на СВО
1 ноября, 05:10
Награжден орденом Мужества. В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области
В Омской области простились с 23-летним Алексеем Огнянниковым, погибшим в ходе специальной военной операции.
24 октября, 05:41
Осталась маленькая дочь. В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области
В Омской области простились с 30-летним Василием Алаевым. Он погиб в зоне боевых действий еще 11 июня 2024 года.
18 октября, 05:36
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
19 августа, 04:15
В ходе спецоперации погиб 52-летний предприниматель из Омской области
29 июля, 05:29
В Омской области простились с военнослужащим, погибшим в СВО
30 апреля, 10:54
Награжден посмертно. В Омской области простились с участником СВО Русланом Успановым
Мужчина отслужил на территории специальной военной операции чуть больше года и погиб.
11 января, 06:06
2023
«Мир рухнул и сердце разбилось». В СВО погиб выпускник Омского танкового института
5 декабря 2023, 07:51
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
3 октября 2023, 07:26
Омич погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации
У мужчины осталась дочь. На церемонии прощания в Любинском районе ей вручили отцовский орден Мужества.
17 января 2023, 08:48

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