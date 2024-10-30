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Posted 30 октября, 12:52

Published 30 октября, 12:52

Modified 30 октября, 12:55

Updated 30 октября, 12:55

Омичка лишилась денег и золотых украшений после общения с мошенницей

Закопала золото на кладбище. Омичка поверила мошеннице и лишилась 400 000 рублей

30 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI.

Омичка лишилась денег и золотых украшений после общения с мошенницей

Жительница Исилькуля обратилась к «целительнице» и попросила вылечить ноги.

В отдел полиции обратилась жительница Исилькульского района Омской области. Она рассказала, что целительница-мошенница украла у нее 9 тысяч рублей и золотые украшения, общей стоимостью 400 тысяч рублей.

Следователь выяснил, что сельчанка нашла в социальных сетях некую Серафиму, которая якобы дистанционно исцеляла от болезней. Потерпевшая написала ей, чтобы вылечить больные ноги. Лжецелительница согласилась сделать это за 2 тысячи рублей, а потом взяла еще 5 тысяч за лечение «сглаза» и «исцеление» родственника женщины.

Через несколько дней после этого, мошенница написала клиентке и заявила, что предвещает скорую смерть в ее семье, а чтобы не допустить этого нужно, собрать все украшения в доме и закопать их на кладбище. Сельчанка испугалась и выполнила все указания Серафимы: она нашла могилу, указанную аферисткой, и закопала золото в землю.

«На следующий день она снова позвонила и попросила переместить украшения в другую могилу. Как в дальнейшем предположил следователь, злоумышленница, вероятно, не смогла первый раз отыскать украшения и решила дать более четкие инструкции по месту. После того, как женщина во второй раз закопала украшения, аферистка сообщила, что носить их больше нельзя, так как они „отошли духам“», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Тогда сельчанка решила проверить, на месте ли ее украшения, но в земле ничего не обнаружила. Женщина обратилась в полицию, по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, что недавно жертвами гадалок-мошенниц стали омские студентки, которые отдали аферисткам свои деньги и украшения для «ритуала». Полицейские установили личности двух обманщиц и выяснили, что они прибыли из Новосибирска.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Гадалка#Телефонные мошенники#Дистанционное мошенничество
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