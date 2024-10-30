Закопала золото на кладбище. Омичка поверила мошеннице и лишилась 400 000 рублей

Posted 30 октября, 12:52
Published 30 октября, 12:52
Modified 30 октября, 12:55
Updated 30 октября, 12:55
В отдел полиции обратилась жительница Исилькульского района Омской области. Она рассказала, что целительница-мошенница украла у нее 9 тысяч рублей и золотые украшения, общей стоимостью 400 тысяч рублей.
Следователь выяснил, что сельчанка нашла в социальных сетях некую Серафиму, которая якобы дистанционно исцеляла от болезней. Потерпевшая написала ей, чтобы вылечить больные ноги. Лжецелительница согласилась сделать это за 2 тысячи рублей, а потом взяла еще 5 тысяч за лечение «сглаза» и «исцеление» родственника женщины.
Через несколько дней после этого, мошенница написала клиентке и заявила, что предвещает скорую смерть в ее семье, а чтобы не допустить этого нужно, собрать все украшения в доме и закопать их на кладбище. Сельчанка испугалась и выполнила все указания Серафимы: она нашла могилу, указанную аферисткой, и закопала золото в землю.
«На следующий день она снова позвонила и попросила переместить украшения в другую могилу. Как в дальнейшем предположил следователь, злоумышленница, вероятно, не смогла первый раз отыскать украшения и решила дать более четкие инструкции по месту. После того, как женщина во второй раз закопала украшения, аферистка сообщила, что носить их больше нельзя, так как они „отошли духам“», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Тогда сельчанка решила проверить, на месте ли ее украшения, но в земле ничего не обнаружила. Женщина обратилась в полицию, по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Напомним, что недавно жертвами гадалок-мошенниц стали омские студентки, которые отдали аферисткам свои деньги и украшения для «ритуала». Полицейские установили личности двух обманщиц и выяснили, что они прибыли из Новосибирска.