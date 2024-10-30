Закопала золото на кладбище. Омичка поверила мошеннице и лишилась 400 000 рублей

Через несколько дней после этого, мошенница написала клиентке и заявила, что предвещает скорую смерть в ее семье, а чтобы не допустить этого нужно, собрать все украшения в доме и закопать их на кладбище. Сельчанка испугалась и выполнила все указания Серафимы: она нашла могилу, указанную аферисткой, и закопала золото в землю.