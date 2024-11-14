30 лет в профессии. В омской больнице в Старом Кировске сменился главврач

В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что Елисеева в профессии около 30 лет. У женщины есть опыт работы участковым терапевтом, врачом-психиатром-наркологом. В последние девять лет она руководила отделом организации оказания первичной медико-санитарной помощи в одном из департаментов минздравоохранения Омской области.