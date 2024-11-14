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Posted 14 ноября, 08:02

Published 14 ноября, 08:02

Modified 14 ноября, 08:04

Updated 14 ноября, 08:04

В омской городской больнице №9 в Старом Кировске назначили нового главврача

30 лет в профессии. В омской больнице в Старом Кировске сменился главврач

14 ноября 2024, 08:02
Фото: 1MI.

В омской городской больнице №9 в Старом Кировске назначили нового главврача

Ранее учреждением заведовал Павел Валенцов. Руководство ему доверили в ноябре прошлого года.

В городской больнице №9, которая находится на улице 12 Декабря в Старом Кировске, сменился главный врач. Теперь учреждением вместо Павла Валенцова будет руководить Лариса Елисеева.

В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что Елисеева в профессии около 30 лет. У женщины есть опыт работы участковым терапевтом, врачом-психиатром-наркологом. В последние девять лет она руководила отделом организации оказания первичной медико-санитарной помощи в одном из департаментов минздравоохранения Омской области.

Фото: Пресс-служба минздрава Омской области

Напомним, что в структуре минздрава, по информации СМИ, в ближайшее время должны произойти глобальные перемены. В отставку должна уйти первый замминистра Елена Шипилова, а место зама Элеоноры Кролевец занять нынешний руководитель гинекологической больницы Ольга Богданова.

На пост замглавы омского минздрава вернется медик с известной фамилией
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Минздрав#Больница#Назначение#Новости#Главврач
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