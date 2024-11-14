30 лет в профессии. В омской больнице в Старом Кировске сменился главврач

Posted 14 ноября, 08:02
Published 14 ноября, 08:02
Modified 14 ноября, 08:04
Updated 14 ноября, 08:04
В городской больнице №9, которая находится на улице 12 Декабря в Старом Кировске, сменился главный врач. Теперь учреждением вместо Павла Валенцова будет руководить Лариса Елисеева.
В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что Елисеева в профессии около 30 лет. У женщины есть опыт работы участковым терапевтом, врачом-психиатром-наркологом. В последние девять лет она руководила отделом организации оказания первичной медико-санитарной помощи в одном из департаментов минздравоохранения Омской области.
Напомним, что в структуре минздрава, по информации СМИ, в ближайшее время должны произойти глобальные перемены. В отставку должна уйти первый замминистра Елена Шипилова, а место зама Элеоноры Кролевец занять нынешний руководитель гинекологической больницы Ольга Богданова.