В системе омского здравоохранения произошли глобальные перестановки

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сегодня в региональном Минздраве объявили о трех глобальных назначениях в городских больницах. Так, Павел Валенцов занял должность главного врача городской больницы №9. До этого он несколько месяцев руководил учреждением как «исполняющий обязанности» после ухода Дмитрия Ларькина.
Лариса Гордий стала главврачом детской городской больницы №4. Ранее она возглавляла первую детскую городскую больницу, имела опыт работы в Марьяновской ЦРБ, в роддоме №6 и городской больнице №15.
В детской городской больнице №1 на посту главного врача Ларису Гордий заменит Галия Баймуратова, до этого возглавлявшая «Детский санаторий № 1».
Напомним, что ранее стало известно о переходе директора депспорта Дмитрия Здановича в профильное региональное министерство. Об этом вчера сообщили Сергей Шелест.