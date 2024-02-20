В системе омского здравоохранения произошли глобальные перестановки

Сегодня в региональном Минздраве объявили о трех глобальных назначениях в городских больницах. Так, Павел Валенцов занял должность главного врача городской больницы №9. До этого он несколько месяцев руководил учреждением как «исполняющий обязанности» после ухода Дмитрия Ларькина.