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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:45

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В системе омского здравоохранения произошли глобальные перестановки

20 февраля 2024, 10:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском здравоохранении случились масштабные перестановки

Сегодня, 20 февраля, в региональном министерстве здравоохранения рассказали о трех назначениях.

Сегодня в региональном Минздраве объявили о трех глобальных назначениях в городских больницах. Так, Павел Валенцов занял должность главного врача городской больницы №9. До этого он несколько месяцев руководил учреждением как «исполняющий обязанности» после ухода Дмитрия Ларькина.

Лариса Гордий стала главврачом детской городской больницы №4. Ранее она возглавляла первую детскую городскую больницу, имела опыт работы в Марьяновской ЦРБ, в роддоме №6 и городской больнице №15.

В детской городской больнице №1 на посту главного врача Ларису Гордий заменит Галия Баймуратова, до этого возглавлявшая «Детский санаторий № 1».

Напомним, что ранее стало известно о переходе директора депспорта Дмитрия Здановича в профильное региональное министерство. Об этом вчера сообщили Сергей Шелест.

Директор депспорта Дмитрий Зданович перешел на работу в региональное министерство
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#Омск#Омская область#Кадры#Здравоохранение#Кадровые перестановки#Врач#Врачи#Новости#Здравоохранение55#Министерство#Анастасия Баянова
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