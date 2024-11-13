Остановка под снегом: омичи раскритиковали затянувшийся ремонт Маяковского

Она также указала на неэффективность рабочего процесса. Со слов женщины, рабочие пытаются быстрее завершить укладку плитки, что может привести к травмам у похожих из-за плохих погодных условий. Администрация города признала наличие проблемы и сообщила, что активно работает с подрядчиком для исправления ситуации.