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Posted 13 ноября, 08:58

Published 13 ноября, 08:58

Modified 13 ноября, 09:07

Updated 13 ноября, 09:07

Омичка пожаловалась на скрытые под снегом остановки на улице Маяковского

Остановка под снегом: омичи раскритиковали затянувшийся ремонт Маяковского

13 ноября 2024, 08:58
Фото: 1MI.

Омичка пожаловалась на скрытые под снегом остановки на улице Маяковского

В социальных сетях омичка пожаловалась, что остановки, которые должны были появиться после ремонта улицы, скрыты под снегом вместе со строительным мусором, а качество асфальта вызывает сомнения.

Омичка в телеграм-канале Оксаны Фадиной пожаловалась, что остановки, которые раньше были на улице Маяковского, после выполненного подрядчиком — «СПК „Дорстрой“» — теперь скрыты под снегом вместе со строительным мусором.

«А когда появятся остановки на проваленном ремонте улицы Маяковского? Они там были до бурной деятельности: уже все в снегу, строительный мусор под снегом», — отмечает жительница Омска.

Она также указала на неэффективность рабочего процесса. Со слов женщины, рабочие пытаются быстрее завершить укладку плитки, что может привести к травмам у похожих из-за плохих погодных условий. Администрация города признала наличие проблемы и сообщила, что активно работает с подрядчиком для исправления ситуации.

«Ситуация действительно сложная. С подрядчиком ведется активная претензионная работа в настоящее время, неоднократно выдавались предписания, будут применены штрафные санкции» — прокомментировали в ответ мэрии.

Однако омичка сомневается в эффективности этих мер. Жительница подчеркнула, что работы по ремонту улицы Маяковского должны были начаться еще 1 апреля, но фактически стартовали только 20 мая.

Напомним, что ранее прокуратура Центрального округа выявила нарушения при ремонте улицы Маяковского. Работы, которые должны были завершиться к 1 августа, выполнили лишь на 95,1%, а качество асфальта в двух местах не соответствовало нормам.

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#Екатерина Тараленко#Снег#Омск#Прокуратура#Мусор#Травмы#Подрядчик#Новости#Администрация города
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