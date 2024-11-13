Остановка под снегом: омичи раскритиковали затянувшийся ремонт Маяковского

Posted 13 ноября, 08:58
Published 13 ноября, 08:58
Modified 13 ноября, 09:07
Updated 13 ноября, 09:07
Омичка в телеграм-канале Оксаны Фадиной пожаловалась, что остановки, которые раньше были на улице Маяковского, после выполненного подрядчиком — «СПК „Дорстрой“» — теперь скрыты под снегом вместе со строительным мусором.
«А когда появятся остановки на проваленном ремонте улицы Маяковского? Они там были до бурной деятельности: уже все в снегу, строительный мусор под снегом», — отмечает жительница Омска.
Она также указала на неэффективность рабочего процесса. Со слов женщины, рабочие пытаются быстрее завершить укладку плитки, что может привести к травмам у похожих из-за плохих погодных условий. Администрация города признала наличие проблемы и сообщила, что активно работает с подрядчиком для исправления ситуации.
«Ситуация действительно сложная. С подрядчиком ведется активная претензионная работа в настоящее время, неоднократно выдавались предписания, будут применены штрафные санкции» — прокомментировали в ответ мэрии.
Однако омичка сомневается в эффективности этих мер. Жительница подчеркнула, что работы по ремонту улицы Маяковского должны были начаться еще 1 апреля, но фактически стартовали только 20 мая.
Напомним, что ранее прокуратура Центрального округа выявила нарушения при ремонте улицы Маяковского. Работы, которые должны были завершиться к 1 августа, выполнили лишь на 95,1%, а качество асфальта в двух местах не соответствовало нормам.