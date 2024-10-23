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Posted 23 октября, 04:06

Published 23 октября, 04:06

Modified 23 октября, 04:21

Updated 23 октября, 04:21

В Омске подрядчика дороги на Маяковского оштрафовали за сорванные сроки

Халатное отношение. В Омске оштрафовали подрядчика, который затянул с ремонтом дороги

23 октября 2024, 04:06
Фото: 1MI

В Омске подрядчика дороги на Маяковского оштрафовали за сорванные сроки

Дорогу должны были доделать еще в августе, однако на сегодняшний день работы все еще продолжаются.

В прокуратуре Центрального округа выявили нарушение в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Речь идет р ремонте дорожного покрытия на улице Маяковского в центре города. Ремонт изрядно затянулся, да и выполнен некачественно.

Контракт заключили с ООО «СПК „Дорстрой“» еще в апреле этого года, подрядчик пообещал все приготовить до 1 августа. Однако работы завершены не полностью: техническая готовность дороги составляет лишь 95,1%. Более того, испытания образцов асфальтобетона выявили несоответствие качества уложенного материала в двух местах: вблизи здания № 70 по улице Маяковского и вблизи остановки «Степная».

Прокуратура не оставила этот факт без внимания. В целях устранения нарушений, директору ООО «СПК „Дорстрой“» было вынесено представление, а также постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 сообщал, что на Левом берегу в Омске в районе бульвара Архитекторов открыли уже два перекрестка. Они свободны для движения автомобилистов. Но на 2025 год там также запланированы работы.

Прокуратура не оставила этот факт без внимания. В целях устранения нарушений, директору ООО «СПК „Дорстрой“» было вынесено представление, а также постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Ранее Город55 сообщал, что на Левом берегу в Омске в районе бульвара Архитекторов открыли уже два перекрестка. Они свободны для движения автомобилистов. Но на 2025 год там также запланированы работы.

Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
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#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Ремонт дорог#Подрядчик#Штраф#Новости#Нацпроект#Административная ответственность#Качество работ
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