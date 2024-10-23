Халатное отношение. В Омске оштрафовали подрядчика, который затянул с ремонтом дороги

Контракт заключили с ООО «СПК „Дорстрой“» еще в апреле этого года, подрядчик пообещал все приготовить до 1 августа. Однако работы завершены не полностью: техническая готовность дороги составляет лишь 95,1%. Более того, испытания образцов асфальтобетона выявили несоответствие качества уложенного материала в двух местах: вблизи здания № 70 по улице Маяковского и вблизи остановки «Степная».