Халатное отношение. В Омске оштрафовали подрядчика, который затянул с ремонтом дороги

Posted 23 октября, 04:06
Published 23 октября, 04:06
Modified 23 октября, 04:21
Updated 23 октября, 04:21
В прокуратуре Центрального округа выявили нарушение в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Речь идет р ремонте дорожного покрытия на улице Маяковского в центре города. Ремонт изрядно затянулся, да и выполнен некачественно.
Контракт заключили с ООО «СПК „Дорстрой“» еще в апреле этого года, подрядчик пообещал все приготовить до 1 августа. Однако работы завершены не полностью: техническая готовность дороги составляет лишь 95,1%. Более того, испытания образцов асфальтобетона выявили несоответствие качества уложенного материала в двух местах: вблизи здания № 70 по улице Маяковского и вблизи остановки «Степная».
Прокуратура не оставила этот факт без внимания. В целях устранения нарушений, директору ООО «СПК „Дорстрой“» было вынесено представление, а также постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).
Ранее Город55 сообщал, что на Левом берегу в Омске в районе бульвара Архитекторов открыли уже два перекрестка. Они свободны для движения автомобилистов. Но на 2025 год там также запланированы работы.
Прокуратура не оставила этот факт без внимания. В целях устранения нарушений, директору ООО «СПК „Дорстрой“» было вынесено представление, а также постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).
Ранее Город55 сообщал, что на Левом берегу в Омске в районе бульвара Архитекторов открыли уже два перекрестка. Они свободны для движения автомобилистов. Но на 2025 год там также запланированы работы.