«Куплю место в конце пробки». Утром в Омске образовались заторы в 8 баллов

Posted 11 ноября, 02:49
Published 11 ноября, 02:49
Modified 11 ноября, 03:57
Updated 11 ноября, 03:57
Сегодня, 11 ноября, в утренний час пик на омских дорогах образовались восьмибалльные пробки. По данным навигационных сервисов, заторы наблюдаются на проспекте Маркса, Ленинградском мосту, улицах Жукова, Думской, Герцена, Орджоникидзе, Красный путь, Заозерной, на проспекте Королева, Красноярском тракте.
На Левобережье затруднено движение на улицах 3-я Енисейская, Конева, Степанца, Волгоградская, Дианова, 3-я Островская.
В сервисе 2Gis и социальных сетях омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации на дорогах. Вот некоторые из них:
«Пропустите, я на „Урок о важном“ опаздываю»;
«Спасибо водителям, что создаете ностальгию по капитальному ремонту Ленинградского моста»;
«Куплю место в конце пробки».
Также горожане сообщают, что возле Телецентра не работает светофор.
Отметим, что сегодня в Омске ожидается снежная погода, что может усугубить дорожную ситуацию.