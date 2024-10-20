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Posted 20 октября, 05:09

Published 20 октября, 05:09

Modified 20 октября, 05:11

Updated 20 октября, 05:11

иллюстрация

Жил любимой игрой. Ушел из жизни Михаил Давыдов — легенда омского ФК «Иртыш»

20 октября 2024, 05:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский футбольный клуб «Иртыш» сообщил о смерти Михаила Давыдова

19 октября не стало Михаила Давыдова — одного из лидеров футбольного клуба «Иртыш», запомнившегося омичам как талантливый игрок и первоклассный арбитр.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, Михаила Владимировича Давыдова — одного из самых ярких игроков омского футбола в 70-80х годах, отметившегося как в судейской, так и тренерской деятельности, не стало на 68 году жизни.

Карьера Михаила Давыдова стартовала в кемеровском ФК «Кузбасс», из которого в 1979 году он перешел в «Иртыш» — за «речников» талантливый футболист отыграл практически 10 лет, проведя 247 матчей и «записав» на счет команды 51 гол. Как отмечается в сообщении, соперники не могли выдержать напора Михаила Давыдова на поле: мобильность, скорость и изворотливость превосходно сочетались с умением «видеть» поле и сильным, метким ударом — все эти навыки футболист успешно применял как в обороне, так и агрессивных, командных атаках.

Завершив карьеру игрока, Михаил Давыдов не оставил спорт — стал судьей республиканской категории, а свой богатый опыт реализовал и в качестве тренера, приведя к победе в чемпионате Омска 2003 года команду «Спартак-ОША». Практически до последних своих дней, пока позволяло здоровье, Михаил Давыдов все также выходил на футбольное поле, выполняя обязанности арбитра на матчах первенства Омска и Омской области, а также был постоянным гостем трибун на матчах родной команды.

О дате и времени церемонии прощания с легендой омского футбола будет сообщено дополнительно. Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Михаила Давыдова.

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#Илья Скобин#Спорт#Футбол#Омск#Новости#Память#Карьера#Тренерство#Михаил Давыдов#Судейство
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