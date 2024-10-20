Жил любимой игрой. Ушел из жизни Михаил Давыдов — легенда омского ФК «Иртыш»

Карьера Михаила Давыдова стартовала в кемеровском ФК «Кузбасс», из которого в 1979 году он перешел в «Иртыш» — за «речников» талантливый футболист отыграл практически 10 лет, проведя 247 матчей и «записав» на счет команды 51 гол. Как отмечается в сообщении, соперники не могли выдержать напора Михаила Давыдова на поле: мобильность, скорость и изворотливость превосходно сочетались с умением «видеть» поле и сильным, метким ударом — все эти навыки футболист успешно применял как в обороне, так и агрессивных, командных атаках.