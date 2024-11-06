«Он выглядел пугающим»: парень из России побывал на скандальной вечеринке Пи Дидди

Большой резонанс в соцсетях вызвали подробности о «белых вечеринках» с участием голливудских звезд, которые устраивал Шон Комбс с начала 1990-х годов. Чаще всего они проходили в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, по словам некоторых из гостей, там разливали напитки с наркотиками и устраивали сексуальные «развлечения».