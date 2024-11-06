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Posted 6 ноября, 11:14

Published 6 ноября, 11:14

Modified 6 ноября, 11:19

Updated 6 ноября, 11:19

Пи Дидди

«Он выглядел пугающим»: парень из России побывал на скандальной вечеринке Пи Дидди

6 ноября 2024, 11:14
Фото: Forbes. Пи Дидди
Россиянин рассказал, что побывал на вечеринке Шона Комбса в 2023 году, перед тем, как попасть на мероприятие, гостей просили подписать соглашение о неразглашении.

Парень из России рассказал об одной из вечеринок Пи Дидди, на которой ему удалось побывать. Подробностями он поделился с изданием Super.

Напомним, что 16 сентября американского рэпера задержали в Нью-Йорке, ему выдвинули обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, вымогательстве и содействии проституции.

Большой резонанс в соцсетях вызвали подробности о «белых вечеринках» с участием голливудских звезд, которые устраивал Шон Комбс с начала 1990-х годов. Чаще всего они проходили в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, по словам некоторых из гостей, там разливали напитки с наркотиками и устраивали сексуальные «развлечения».

На одной из таких вечеринок, в Нью-Йорке в 2023 году, и побывал россиянин, который пожелал остаться анонимным.

«Это было афтепати лейбла Bad Boy Entertainment Пи Дидди. Меня пригласил туда коллега, так как я немного связан с хип-хоп-индустрией. Соглашение о неразглашении нас попросили подписать, потому что на такие мероприятия приезжают звезды и бизнесмены, а случайные люди могут проникнуть на вечеринку и продать информацию таблоидам», — рассказал источник.
Вечеринка Пи ДиддиВечеринка Пи Дидди
Вечеринка Пи Дидди. Фото: Кинопоиск

Мероприятие проходило в лофте пятиэтажного здания. Чтобы попасть внутрь, помимо подписания специального документа, необходимо было оставить смартфон на входе. Вероятно, по той же причине — чтобы не снять или не записать что-то «лишнее».

Молодой человек добавил, что на вечеринке было около 200 гостей, ему удалось увидеть и организатора праздника — самого Комбса.

«От него энергетика прет. Он очень раскованный и очень властный. Это видно со стороны, что ведет себя как босс. Но мне он не показался каким-то пугающим», — поделился россиянин.

При этом гость отметил, что не увидел на вечеринке ничего необычного и скандального, о чем ходили слухи в соцсетях. Все было оформлено с блеском и размахом, но в рамках приличия.

«Но сама тусовка была, конечно, на уровне. Пи Дидди очень богатый и влиятельный человек, поэтому все было роскошно, дорого, стильно. В атмосфере хип-хопа, если так можно выразиться», — добавил он.
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Молодой человек также высказался о скандале, который разгорелся вокруг личности рэпера два месяца назад и не утихает до сих пор:

«Наверное, корень всех проблем часто упирается в деньги. Часто люди создают слухи и сплетни, чтобы заработать на этом деньги. Таких авантюристов много. Но если есть фото, видео или аудио, подтверждающие все, что говорят о Дидди, это вызывает много вопросов», — заключил инсайдер.

Напомним, что Пи Дидди и его адвокаты все еще отрицают все предъявленные обвинения. Кроме того, недавно Комбс обвинил правительство США в утечке информации по его делу.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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