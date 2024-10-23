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Posted 23 октября, 11:55

Published 23 октября, 11:55

Modified 23 октября, 11:59

Updated 23 октября, 11:59

Семья репера Пи Дидди

Дети рэпера Пи Дидди призвали освободить отца и заявили, что он ни в чем не виновен

23 октября 2024, 11:55
Фото: foxnews.com
Семья репера Пи Дидди
Шесть детей Шона Комбса написали совместное обращение, в котором опровергли все «теории заговора».

Дети Пи Дидди продолжают отстаивать имя своего отца и настаивать на том, что он ни в чем не виновен, а обвинения в социальных сетях — это не более чем «теории заговора». Напомним, что Шона Комбса арестовали 16 сентября в Манхэттене, его обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, вымогательстве, содействии проституции.

Недавно дети исполнителя написали совместное обращение, в котором поддержали отца и опровергли все слухи, которые сейчас распространяются в интернете.

«Прошедший месяц опустошил нашу семью. Многие судили и его (Шона Комбса — прим. ред.), и нас на основе обвинений, теорий заговора и ложных историй, которые дошли до абсурда в социальных сетях. Мы едины и поддерживаем тебя на каждом шагу. Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи. Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа», — написали дети на странице в запрещенной соцсети.
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У исполнителя есть 26-летний сын по имени Кинг Кристиан Комбс, 17-летние дочери-близняшки Джесси и Д’Лила Комбс, 30-летний Джастин Комбс, 18-летняя Лав Шон Комбс, 33-летнего сына Куинси Тейлора Брауна Пи Дидди усыновил во время отношений с Ким Портер.

Семья КомбсаСемья Комбса
Семья Комбса. Фото: m.123ru.net

Пи Дидди продолжает надобиться под стражей в центре заключения в Бруклине. Он уже неоднократно пытался выйти из тюрьмы и подвал несколько заявок на освобождение, в которых его адвокаты утверждали, что их подзащитный не виновен в том, в чем его обвиняют. Кроме того, несколько недель назад Шон Комбс и его адвокаты обвинили правительство США в незаконной утечке информации и подали иск в суд.

Напомним, что одна из главных «теорий заговора», которую поддерживает большое количество пользователей — причастность Пи Дидди к смерти Майкла Джексона, The Notorious B.I.G., Тупака Шакура и своей бывшей возлюбленной Ким Портер. По мнению общественности, «убийства» он совершал, чтобы обеспечить славу друзьям — Бейонсе и Jay-Z — и избавить их от конкурентов. Кроме того, существует теория, что Дидди соблазнял юного Джастина Бибера и даже, по некоторым версиям, мог совершать насилие в отношении него. Сейчас в отношении Пи Дидди подано более 100 судебных исков от людей, пострадавших от его рук.

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#Анастасия Баянова#Дети#Развлечения#Новости#КЦ
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