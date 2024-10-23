Дети рэпера Пи Дидди призвали освободить отца и заявили, что он ни в чем не виновен

Пи Дидди продолжает надобиться под стражей в центре заключения в Бруклине. Он уже неоднократно пытался выйти из тюрьмы и подвал несколько заявок на освобождение, в которых его адвокаты утверждали, что их подзащитный не виновен в том, в чем его обвиняют. Кроме того, несколько недель назад Шон Комбс и его адвокаты обвинили правительство США в незаконной утечке информации и подали иск в суд.