Рэпер Пи Дидди пообещал не приближаться к женщинам, чтобы выйти из тюрьмы

Posted 14 октября, 11:22
Published 14 октября, 11:22
Modified 14 октября, 11:25
Updated 14 октября, 11:25
Почти месяц назад американского рэпера Пи Дидди задержали в Манхеттене. Ему предъявили обвинения в жутких преступлениях: торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, вымогательстве, содействии проституции.
После обвинений от правоохранительных органов, в сети появилось множество теорий: например, пользователи уверены, что рэпер причастен к смерти Майкла Джексона, The Notorious B.I.G., Тупака Шакура и своей бывшей возлюбленной Ким Портер. «Убийства» он совершал, чтобы обеспечить славу друзьям — Бейонсе и Jay-Z — и избавить их от конкурентов.
Кроме того, существует теория, что Дидди соблазнял юного Джастина Бибера и даже, по некоторым версиям, мог совершать насилие в отношении него.
Сейчас Пи Дидди находится под стражей и отрицает все обвинения. На невиновности Комбса настаивают и адвокаты, заверяя, что держать его в тюрьме необязательно, так как он на опасен.
Напомним, что на прошлой неделе сторона защиты подала уже третью заявку на освобождение. Шон Комбс готов на все, чтобы освободиться из тюрьмы. Недавно исполнитель заявил, что не будет подходить к женщинам, которые не входят в его семью. Он также намерен продать частный самолет и регулярно сдавать тесты на запрещенные вещества.
Однако если рэперу не удастся досрочно выйти на свободу, ему придется провести в камере более чем полгода: до первого судебного заседания, которое назначено на 5 мая 2025 года.
Ранее в защиту Пи Дидди высказалась его мать. Женщина уверена, что предъявленные сыну обвинения — не что иное, как «публичное линчевание».
«Быть свидетелем того, что похоже на публичное линчевание моего сына до того, как у него появилась возможность доказать свою невиновность, — это невыносимая боль, которую невозможно выразить словами. Мой сын — не такой монстр, каким его нарисовали», — сказала Джанис Комбс.
Источник: Sky News