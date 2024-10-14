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Posted 14 октября, 11:22

Published 14 октября, 11:22

Modified 14 октября, 11:25

Updated 14 октября, 11:25

Шон Комбс (Пи Дидди)

Рэпер Пи Дидди пообещал не приближаться к женщинам, чтобы выйти из тюрьмы

14 октября 2024, 11:22
Фото: Газета.ру
Шон Комбс (Пи Дидди)
Исполнитель уже несколько недель пытается выйти из тюрьмы и отрицает все обвинения.

Почти месяц назад американского рэпера Пи Дидди задержали в Манхеттене. Ему предъявили обвинения в жутких преступлениях: торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, вымогательстве, содействии проституции.

После обвинений от правоохранительных органов, в сети появилось множество теорий: например, пользователи уверены, что рэпер причастен к смерти Майкла Джексона, The Notorious B.I.G., Тупака Шакура и своей бывшей возлюбленной Ким Портер. «Убийства» он совершал, чтобы обеспечить славу друзьям — Бейонсе и Jay-Z — и избавить их от конкурентов.

Кроме того, существует теория, что Дидди соблазнял юного Джастина Бибера и даже, по некоторым версиям, мог совершать насилие в отношении него.

Сейчас Пи Дидди находится под стражей и отрицает все обвинения. На невиновности Комбса настаивают и адвокаты, заверяя, что держать его в тюрьме необязательно, так как он на опасен.

Комбс отрицает все обвиненияКомбс отрицает все обвинения
Комбс отрицает все обвинения. Фото: РБК

Напомним, что на прошлой неделе сторона защиты подала уже третью заявку на освобождение. Шон Комбс готов на все, чтобы освободиться из тюрьмы. Недавно исполнитель заявил, что не будет подходить к женщинам, которые не входят в его семью. Он также намерен продать частный самолет и регулярно сдавать тесты на запрещенные вещества.

Однако если рэперу не удастся досрочно выйти на свободу, ему придется провести в камере более чем полгода: до первого судебного заседания, которое назначено на 5 мая 2025 года.

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Ранее в защиту Пи Дидди высказалась его мать. Женщина уверена, что предъявленные сыну обвинения — не что иное, как «публичное линчевание».

«Быть свидетелем того, что похоже на публичное линчевание моего сына до того, как у него появилась возможность доказать свою невиновность, — это невыносимая боль, которую невозможно выразить словами. Мой сын — не такой монстр, каким его нарисовали», — сказала Джанис Комбс.
Пи Дидди с мамойПи Дидди с мамой
Пи Дидди с мамой. Фото: Спорт-Эспресс

Источник: Sky News

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