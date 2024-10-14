Рэпер Пи Дидди пообещал не приближаться к женщинам, чтобы выйти из тюрьмы

Напомним, что на прошлой неделе сторона защиты подала уже третью заявку на освобождение. Шон Комбс готов на все, чтобы освободиться из тюрьмы. Недавно исполнитель заявил, что не будет подходить к женщинам, которые не входят в его семью. Он также намерен продать частный самолет и регулярно сдавать тесты на запрещенные вещества.