В тюрьме двойник? Самолет задержанного за торговлю людьми Пи Дидди вылетел из Окленда

Posted 8 октября, 07:10
Published 8 октября, 07:10
Modified 8 октября, 16:34
Updated 8 октября, 16:34
Вчера в Новой Зеландии видели частный самолет, который, как считается, принадлежит Шону «Дидди» Комбсу. Напомним, что рэпер был задержан 16 сентября по подозрению в страшных преступлениях: сексуальном насилии, принуждении к сексу при помощи наркотиков, торговле людьми и других.
Первый раз, несколько дней назад, джет стоимостью 96 миллионов долларов заметили в аэропорту Окленда. Об этом местному изданию NZ Herald рассказал один из пассажиров. Однако кто именно был в салоне неизвестно.
При этом отследить самолет Пи Дидди не удалось. Известно лишь, что он покинул Новую Зеландию около 15:00. На сайте для отслеживания лайнеров сказано, что «этот самолет недоступен для публичного отслеживания по запросу владельца/оператора».
В это же время появилась еще одна жуткая подробность, связанная с рэпером. Один из его знакомых (имя не называется) рассказал People, что многие люди боятся влияния Пи Дидди до сих пор, даже несмотря на то, что он находится под стражей.
«Он такой могущественный. Все боялись перечить ему. Даже несмотря на то, что он сейчас за решеткой, он все еще могущественный. Мы все знали это еще тогда», — сказал собеседник издания.
Пи Дидди — американский рэп-исполнитель, который стал главным героем масштабного голливудского скандала. 16 сентября его арестовали в Манхэттене после предъявления обвинения большим жюри присяжных. На следующий день суд обвинил Пи Дидди в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и содействии проституции. Исполнитель отрицает все обвинения в свой адрес и продолжает хранить молчание. Теории интернет-пользователей, тем временем, только множатся.