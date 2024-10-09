Обвиняемый в торговле людьми Пи Дидди уже третий раз попытался выбраться из тюрьмы

Кроме того, команда Дидди предоставила суду документы, в которых заявляет, что исполнитель не опасен для общества и может не оставаться за решеткой. Рэпер и его адвокаты все еще стоят на том, что он не совершал никаких преступлений. Напомним, что Комбсу выдвинули обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, содействии проституции и других жутких вещах.