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Posted 9 октября, 13:50

Published 9 октября, 13:50

Modified 9 октября, 18:11

Updated 9 октября, 18:11

Пи Дидди

Обвиняемый в торговле людьми Пи Дидди уже третий раз попытался выбраться из тюрьмы

9 октября 2024, 13:50
Фото: life.ru
Пи Дидди
Рэпер утверждает, что не опасен для общества и не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют.

Стало известно, что американский рэпер Пи Дидди все еще пытается покинуть тюрьму, сегодня он подал уже третью заявку на освобождение. В ней адвокаты Шона Комбса утверждают, что их подзащитный не виновен, а все сексуальные контакты, в которых его обвиняют, были добровольными.

Кроме того, команда Дидди предоставила суду документы, в которых заявляет, что исполнитель не опасен для общества и может не оставаться за решеткой. Рэпер и его адвокаты все еще стоят на том, что он не совершал никаких преступлений. Напомним, что Комбсу выдвинули обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, содействии проституции и других жутких вещах.

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Первый раз в освобождении рэперу отказал федеральный суд Нью-Йорка. Причиной стало то, что Пи Дидди якобы пытался выйти на связь с одним из свидетелей по делу, пишет британское издание dailymail. Его адвокаты, в свою очередь, настаивали на том, что этот человек был согласен поговорить с ним и находился в присутствии адвоката.

Защита также заявляет, что Шон Комбс не намерен скрываться от правосудия, в подтверждение своих слов он сдал свой паспорт, продал личный джет и предложил в качестве залога свое имение стоимостью 48 миллионов долларов.

Пи ДиддиПи Дидди
Пи Дидди. Фото: billboard.com

Однако активная работа адвокатов и заявления самого Пи Дидди не меняют мнения общественности. Сторона обвинения и федеральные власти продолжают придерживаться своей версии событий. Более того, адвокат Тони Базби, который представляет интересы 120 человек, предварительно пострадавших от рук рэпера, хочет подать многочисленные иски уже в этом месяце.

Напомним, что Пи Дидди арестовали 16 сентября в Манхэттене после предъявления обвинения большим жюри присяжных. Большинство обвинений связано с вечеринками, которые Дидди устраивал с начала 1990-х годов. Чаще всего они проходили в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, по словам некоторых из гостей, там разливали напитки с наркотиками и устраивали сексуальные «развлечения».

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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