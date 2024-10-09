Обвиняемый в торговле людьми Пи Дидди уже третий раз попытался выбраться из тюрьмы

Posted 9 октября, 13:50
Published 9 октября, 13:50
Modified 9 октября, 18:11
Updated 9 октября, 18:11
Стало известно, что американский рэпер Пи Дидди все еще пытается покинуть тюрьму, сегодня он подал уже третью заявку на освобождение. В ней адвокаты Шона Комбса утверждают, что их подзащитный не виновен, а все сексуальные контакты, в которых его обвиняют, были добровольными.
Кроме того, команда Дидди предоставила суду документы, в которых заявляет, что исполнитель не опасен для общества и может не оставаться за решеткой. Рэпер и его адвокаты все еще стоят на том, что он не совершал никаких преступлений. Напомним, что Комбсу выдвинули обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, содействии проституции и других жутких вещах.
Первый раз в освобождении рэперу отказал федеральный суд Нью-Йорка. Причиной стало то, что Пи Дидди якобы пытался выйти на связь с одним из свидетелей по делу, пишет британское издание dailymail. Его адвокаты, в свою очередь, настаивали на том, что этот человек был согласен поговорить с ним и находился в присутствии адвоката.
Защита также заявляет, что Шон Комбс не намерен скрываться от правосудия, в подтверждение своих слов он сдал свой паспорт, продал личный джет и предложил в качестве залога свое имение стоимостью 48 миллионов долларов.
Однако активная работа адвокатов и заявления самого Пи Дидди не меняют мнения общественности. Сторона обвинения и федеральные власти продолжают придерживаться своей версии событий. Более того, адвокат Тони Базби, который представляет интересы 120 человек, предварительно пострадавших от рук рэпера, хочет подать многочисленные иски уже в этом месяце.
Напомним, что Пи Дидди арестовали 16 сентября в Манхэттене после предъявления обвинения большим жюри присяжных. Большинство обвинений связано с вечеринками, которые Дидди устраивал с начала 1990-х годов. Чаще всего они проходили в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, по словам некоторых из гостей, там разливали напитки с наркотиками и устраивали сексуальные «развлечения».