Рэпер Пи Дидди обвинил правительство США в утечке информации по его делу

Posted 10 октября, 11:09
Published 10 октября, 11:09
Modified 10 октября, 11:12
Updated 10 октября, 11:12
Шон Комбс и его адвокаты обвинили правительство США в незаконной утечке информации и подали иск в суд. Это произошло вчера, 9 октября, сообщает ABC News.
«Утечки данных привели к разрушительной, крайне предвзятой досудебной огласке, которая может только запятнать состав присяжных и лишить г-на Комбса права на справедливое судебное разбирательство», — говорится в заявлении защиты.
Напомним, что рэпер находится под стражей с прошлого месяца, 16 сентября его задержали в Манхеттене по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и содействии проституции.
Также известно, что в среду Шон Комбс подал в суд документ, в котором сообщил, что хочет ходатайствовать о проведении заседания по делу весной следующего года.
«Г-н Комбс продолжает отстаивать свое право на безотлагательное судебное разбирательство и намерен ходатайствовать о назначении даты судебного разбирательства на апрель или май 2025 года, в соответствии с графиком судебных заседаний суда», — написали адвокаты защиты в письме судье перед выступлением Комба сегодня.
В прокуратуре при этом ответили, что заседание пройдет в дату, которую установит суд. Тогда же в процессу будет готово и правительство.
Пи Дидди, тем временем, продолжает отрицать все обвинения в свой адрес и хочет, чтобы дело рассматривалось как можно быстрее. Напомним, что вчера исполнитель подал уже третью заявку на освобождение. Его адвокаты утверждают, что Комбс не опасен для общественности.