Рэпер Пи Дидди обвинил правительство США в утечке информации по его делу

Пи Дидди, тем временем, продолжает отрицать все обвинения в свой адрес и хочет, чтобы дело рассматривалось как можно быстрее. Напомним, что вчера исполнитель подал уже третью заявку на освобождение. Его адвокаты утверждают, что Комбс не опасен для общественности.