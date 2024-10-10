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Posted 10 октября, 11:09

Published 10 октября, 11:09

Modified 10 октября, 11:12

Updated 10 октября, 11:12

Пи Дидди

Рэпер Пи Дидди обвинил правительство США в утечке информации по его делу

10 октября 2024, 11:09
Фото: gazeteoksijen.com
Пи Дидди
По мнению адвокатов исполнителя, утечка данных о судебном разбирательстве привела к появлению домыслов.

Шон Комбс и его адвокаты обвинили правительство США в незаконной утечке информации и подали иск в суд. Это произошло вчера, 9 октября, сообщает ABC News.

«Утечки данных привели к разрушительной, крайне предвзятой досудебной огласке, которая может только запятнать состав присяжных и лишить г-на Комбса права на справедливое судебное разбирательство», — говорится в заявлении защиты.

Напомним, что рэпер находится под стражей с прошлого месяца, 16 сентября его задержали в Манхеттене по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и содействии проституции.

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Также известно, что в среду Шон Комбс подал в суд документ, в котором сообщил, что хочет ходатайствовать о проведении заседания по делу весной следующего года.

«Г-н Комбс продолжает отстаивать свое право на безотлагательное судебное разбирательство и намерен ходатайствовать о назначении даты судебного разбирательства на апрель или май 2025 года, в соответствии с графиком судебных заседаний суда», — написали адвокаты защиты в письме судье перед выступлением Комба сегодня.

В прокуратуре при этом ответили, что заседание пройдет в дату, которую установит суд. Тогда же в процессу будет готово и правительство.

Пи Дидди продолжает хранить молчаниеПи Дидди продолжает хранить молчание
Пи Дидди продолжает хранить молчание. Фото: reuters.com

Пи Дидди, тем временем, продолжает отрицать все обвинения в свой адрес и хочет, чтобы дело рассматривалось как можно быстрее. Напомним, что вчера исполнитель подал уже третью заявку на освобождение. Его адвокаты утверждают, что Комбс не опасен для общественности.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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