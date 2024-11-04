«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы

Posted 4 ноября, 05:01
Published 4 ноября, 05:01
Modified 4 ноября, 05:03
Updated 4 ноября, 05:03
Портал Metaratings недавно представил обновленный рейтинг самых популярных хоккейных клубов Европы, включающий тридцать команд. Этот рейтинг основан на средней посещаемости домашних матчей команд, и он демонстрирует, какие клубы привлекают наибольшее количество зрителей.
Лидером списка стал немецкий клуб «Кёльнер Хайе», который на 1 ноября 2024 года показывает впечатляющие результаты. Средняя посещаемость его домашних игр составляет 17 349 зрителей. Это значит, что на матчи клуба приходит почти 87% от полной вместимости их домашней арены, «Ланксесс-Арены», которая может принять до 20 тысяч поклонников хоккея. На втором месте оказалась швейцарская команда «Берн» с показателем в 15 391 зритель. Замыкает тройку лидеров белорусское «Динамо», которое собирает на своих матчах в среднем 14 251 зрителя.
В первую десятку рейтинга также вошли две немецкие команды: «Айсберэн» и «Адлер Маннгейм». Чешская команда «Спарта» расположилась на шестой позиции, а на седьмом месте оказался питерский СКА.
Хоккейный клуб «Авангард» из Омска занял восьмое место в рейтинге. На его домашних играх на «G-Drive Арене» в среднем присутствуют 11 468 зрителей. Это обеспечивает высокую заполняемость стадиона, который вмещает 12 011 человек, на уровне 95,5%.
Интересно отметить, что в целом средняя посещаемость матчей Континентальной хоккейной лиги в первые два месяца нового сезона 2024/25 выросла до 6 871 зрителя. Это является новым рекордом для лиги за все 16 лет её существования.
Напомним, что ранее хоккейный клуб «Авангард» осуществил обмен, в рамках которого защитник Владислав Ухмылов и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова были переданы в «Спартак». Взамен «Авангард» получил спортивные права на нападающего Матвея Заседу. Согласно двустороннему соглашению, хоккеист будет играть за омский клуб до конца сезона.