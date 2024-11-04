«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы

Лидером списка стал немецкий клуб «Кёльнер Хайе», который на 1 ноября 2024 года показывает впечатляющие результаты. Средняя посещаемость его домашних игр составляет 17 349 зрителей. Это значит, что на матчи клуба приходит почти 87% от полной вместимости их домашней арены, «Ланксесс-Арены», которая может принять до 20 тысяч поклонников хоккея. На втором месте оказалась швейцарская команда «Берн» с показателем в 15 391 зритель. Замыкает тройку лидеров белорусское «Динамо», которое собирает на своих матчах в среднем 14 251 зрителя.