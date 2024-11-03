Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье

Пропажа ребенка — страшное событие для большинства родителей. Но и ребенку в такой ситуации приходится очень нелегко: заигравшись буквально на лишние десять минут и упустив родственников из поля зрения, можно оказаться в очень непростой ситуации, из которой никак не выбраться без чужой помощи. К счастью, в такие моменты есть кому позаботиться о юных омичах — о такой истории помощи потерявшемуся ребенку сегодня рассказали в пресс-службе регионального УМВД: быстрая реакция родственников и внимательность полицейских помогли быстро вернуть ребенка домой. Все подробности — уже по ссылке ниже.