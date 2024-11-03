Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье

Posted 3 ноября, 14:12
Published 3 ноября, 14:12
Modified 3 ноября, 14:14
Updated 3 ноября, 14:14
Одно из ключевых мест истории Омска сегодня, 3 ноября, вновь ненадолго перенеслось сквозь время и географию, благодаря омским реконструкторам, воссоздавшим одно из самых значимых событий истории России — боя между участниками Русского второго ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и польским войском под руководством гетмана Ходкевича. Погода, конечно, «подкачала», но зрелище все равно получилось очень достойное. Подробнее — в репортаже Евгения Игишева:
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