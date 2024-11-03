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Posted 3 ноября, 14:12

Published 3 ноября, 14:12

Modified 3 ноября, 14:14

Updated 3 ноября, 14:14

Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье

Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье

3 ноября 2024, 14:12
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. История, ожившая в «Омской крепости».

Одно из ключевых мест истории Омска сегодня, 3 ноября, вновь ненадолго перенеслось сквозь время и географию, благодаря омским реконструкторам, воссоздавшим одно из самых значимых событий истории России — боя между участниками Русского второго ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и польским войском под руководством гетмана Ходкевича. Погода, конечно, «подкачала», но зрелище все равно получилось очень достойное. Подробнее — в репортаже Евгения Игишева:

Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»
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Новость №2. Скачок спроса на вызов Деда Мороза.

Аналитики сервиса Авито Услуги отметили необычную тенденцию: в октябре спрос на типичные атрибуты Нового Года — костюмы, шоу, декор и многое другое значительно возрос. Вероятная причина скачка спроса может крыться в желании сэкономить и получить за те же деньги куда более достойное торжество — все-таки, со знакомыми волшебниками стоит договариваться заранее.

Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
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Новость №3. Добрый финал непростой истории.

Пропажа ребенка — страшное событие для большинства родителей. Но и ребенку в такой ситуации приходится очень нелегко: заигравшись буквально на лишние десять минут и упустив родственников из поля зрения, можно оказаться в очень непростой ситуации, из которой никак не выбраться без чужой помощи. К счастью, в такие моменты есть кому позаботиться о юных омичах — о такой истории помощи потерявшемуся ребенку сегодня рассказали в пресс-службе регионального УМВД: быстрая реакция родственников и внимательность полицейских помогли быстро вернуть ребенка домой. Все подробности — уже по ссылке ниже.

«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
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#Илья Скобин#Полиция#Омск#УМВД#Дети#История#Пропажа#Авито#Спрос
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