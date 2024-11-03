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Posted 3 ноября, 10:43

Published 3 ноября, 10:43

Modified 3 ноября, 10:45

Updated 3 ноября, 10:45

Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»

Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»

3 ноября 2024, 10:43
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
В Омской крепости прошел фестиваль «Подвиг 1612». Главным событием праздника стала реконструкция сражения на берегу Иртыша.

Сегодня, 3 ноября, в преддверии Дня народного единства в Омской крепости прошел исторический фестиваль «Подвиг 1612». Главным событием праздника стала реконструкция сражения эпохи Смутного времени — боя между участниками Русского второго ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и польским войском под руководством гетмана Ходкевича.

Площадка для боя развернулась на берегу Иртыша. Несмотря на переменчивую осеннюю погоду с холодным ветром и дождем, сотни омичей пришли посмотреть на реконструкцию.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Пока на поле брани громыхали пушки, а солдаты шли врукопашную, ведущие рассказывали зрителям об исторических событиях.

Фестиваль посвящен освобождению Москвы от польской интервенции в 1612 году. Войска противника взяли столицу и другие русские города, существовала реальная угроза суверенитету страны. Народное ополчение совершило поход на Москву, занятую поляками, и выдворило интервентов.

По значимости историки ставят битву за Москву 1612 года в один ряд с освобождением столицы от Наполеона и победой Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Город55 вел прямую трансляцию с мероприятия, а проникнуться атмосферой исторического сражения можно с помощью видео:

Видео: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Отметим, что 3 и 4 ноября в Омске также пройдет «Ночь искусств». Подробное расписание всех мероприятий, а также стоимость билетов, если они имеются, можно найти на сайте министерства культуры Омской области.

В начале ноября в Омске пройдет ежегодная акция «Ночь искусств»
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Реконструкция#Москва#Фестиваль#Иртыш#История#Сражение#Дмитрий Пожарский#Ополчение#Кузьма Минин
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