Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»

Posted 3 ноября, 10:43
Published 3 ноября, 10:43
Modified 3 ноября, 10:45
Updated 3 ноября, 10:45
Сегодня, 3 ноября, в преддверии Дня народного единства в Омской крепости прошел исторический фестиваль «Подвиг 1612». Главным событием праздника стала реконструкция сражения эпохи Смутного времени — боя между участниками Русского второго ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и польским войском под руководством гетмана Ходкевича.
Площадка для боя развернулась на берегу Иртыша. Несмотря на переменчивую осеннюю погоду с холодным ветром и дождем, сотни омичей пришли посмотреть на реконструкцию.
Пока на поле брани громыхали пушки, а солдаты шли врукопашную, ведущие рассказывали зрителям об исторических событиях.
Фестиваль посвящен освобождению Москвы от польской интервенции в 1612 году. Войска противника взяли столицу и другие русские города, существовала реальная угроза суверенитету страны. Народное ополчение совершило поход на Москву, занятую поляками, и выдворило интервентов.
По значимости историки ставят битву за Москву 1612 года в один ряд с освобождением столицы от Наполеона и победой Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Город55 вел прямую трансляцию с мероприятия, а проникнуться атмосферой исторического сражения можно с помощью видео:
Отметим, что 3 и 4 ноября в Омске также пройдет «Ночь искусств». Подробное расписание всех мероприятий, а также стоимость билетов, если они имеются, можно найти на сайте министерства культуры Омской области.