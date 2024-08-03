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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Батальная сцена в самом разгаре

Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения

3 августа 2024, 13:05
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru
Батальная сцена в самом разгаре

В Омской крепости состоялась масштабная реконструкция исторического боя

Треск копий, тучи стрел, залпы мушкетов и даже пушек: на несколько часов Омская крепость стала ареной для исторического боя между джунгарами и служивыми людьми Сибири. Как выглядел бой во времена Петра I и как сражались сибиряки — в фоторепортаже Города55.

Музей — исторический парк «Омская крепость» в самую значимую дату для города вновь «вспомнил» былое: на берегу Иртыша сошлись отряды русских и джунгар — на считанные часы история решила отмотать время вспять и показать омичам, как приходилось осваивать Сибирь: долго, трудно, преодолевая невзгоды и сопротивление различных ханств. И сегодня, 3 августа, у самой кромки воды состоялось настоящее сражение, в котором приняли участие более 100 реконструкторов из многих регионов России и даже из-за рубежа.

События, бережно воссозданные на берегу Иртыша, географически относились немного к иной местности — Ямышевским озерам. Само собой, обладание этой локацией было очень важно для русских, пришедших в Сибирь — там добывалась соль, особенно ценившаяся даже как валюта: первые упоминания о «белом золоте» относят еще к эпохе казаков Ермака — именно им, после упорных боев с татарами хана Кучума, удалось узнать, где ее добывают. Есть и другая легенда: согласно ей, русские первопроходцы узнали об озерах после стычки с джунгарами у реки Оми — им удалось разбить противника и даже броситься за ним в погоню — завершилась она как раз на берегах Ямышевских озер.

Но, факт остается фактом — соль была ценна и востребована и претендентов на нее было очень много, и поэтому первопроходцы пользовались практикой временных лагерей добытчиков. И их приходилось охранять: обозы, возвращавшиеся от озера, были лакомой добычей для кочевников…

Лагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогуЛагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогу
Лагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогуЛагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогу
Когда-то, века назад, первопроходцы также выходили за стены Омской крепостиКогда-то, века назад, первопроходцы также выходили за стены Омской крепости
Лагерь у Ямышевских озер под угрозой: сибиряки выдвигаются на подмогу
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Солдаты не сразу вступили в бой с противником: все же, реконструкция — это огромная по своим масштабам экскурсия, в которой мы видим события «через века»: поэтому сначала состоялось «знакомство» омичей с отрядами русских солдат и кочевниками.

Так выглядел отряд защитников лагеря соледобытчиковТак выглядел отряд защитников лагеря соледобытчиков
А так — джунгарская ратьА так — джунгарская рать
Так выглядел отряд защитников лагеря соледобытчиков
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Кажется, что русские отряды куда лучше вооружены и превосходят противника. Однако это не совсем так: джунгары были очень серьезным противником для первопроходцев Сибири — они не только использовали старые «кочевые» кавалерийские тактики, но одними из первых освоили мушкеты, быстрое спешивание и активные фланговые атаки. Кроме того, их отряды были очень многочисленными.

Хан лично вел кочевников в бой: например, он возглавил атаку на передовой дозор лагеряХан лично вел кочевников в бой: например, он возглавил атаку на передовой дозор лагеря
К слову, и сам лагерь — такие стены надежды не внушают, и поэтому вся тяжесть осады ложится на плечи защитниковК слову, и сам лагерь — такие стены надежды не внушают, и поэтому вся тяжесть осады ложится на плечи защитников
Хан лично вел кочевников в бой: например, он возглавил атаку на передовой дозор лагеря
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

И грянул бой! Передовые отряды джунгар сначала оценили обстановку, напав на дозорных у лагеря: стычка не принесла успеха противникам, но лагерь уже был оповещен о внезапной атаке — а значит врага надо встречать. На тот момент в армии бытовала тактика артиллерийской и мушкетной дуэли: противника старались встретить большим количеством свинца, и только потом, нарушив его строй и порядок, бросались «в рукопашную». Кстати, «сюрприз» для джунгар у защитников лагеря все-таки был:

Маленькая пушка — тоже угроза: «громыхнуло» знатноМаленькая пушка — тоже угроза: «громыхнуло» знатно
Маленькая пушка — тоже угроза: «громыхнуло» знатно
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

При первом выстреле пушки аудитория почти синхронно отпрянула назад, от поля баталии: все-таки, серьезный калибр. Но — пушечный выстрел и стал сигналом для перехода к обороне — лагерь заметил многочисленного и очень мобильного противника, нацелившегося на маленькую «крепость» из луков, мушкетов и — практически всех направлений.

Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку — это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку — это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибунКочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Кочевничья рать, идущая в атаку - это очень страшно. Даже с трибун
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Защитники тоже держались достойно, отбивая волны атаки противника одну за другой. Стены, правда, не позволяли оценить всю обстановку внутри лагеря, но старания русского отряда были видны очень наглядно: кочевники теряли людей после каждой предпринятой атаки, хоть и старались разрушить укрепления.

Атака, другая, третья - ни одна из сторон не собиралась уступатьАтака, другая, третья - ни одна из сторон не собиралась уступать
Хан, после начала атаки, все же передислоцировался чуть назад - осуществлять командованиеХан, после начала атаки, все же передислоцировался чуть назад - осуществлять командование
Джунгары почти смогли сломить оборонуДжунгары почти смогли сломить оборону
Атака, другая, третья - ни одна из сторон не собиралась уступать
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Предприняв целую серию атак, разбившихся об упорство русских солдат, джунгары сменили тактику: теперь, вместо давления на стены, они принялись обстреливать осажденный лагерь — укрываясь за своими небольшими укреплениями.

Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитовКочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитовКочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитовКочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Кочевники взяли лагерь в кольцо, опутав его небольшими отрядами под прикрытием щитов
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Так продолжаться долго не могло: ряды кочевников редели. И джунгары предприняли последнюю, решительную атаку, завершившуюся разгромом: все же, в отличии от регулярной армии, некоторых новинок оружия у них не было. Например, гранат — ими защитники лагеря забросали кочевников у стен, а когда противник начал отступать — отряд русского войска бросился вслед за ними: тактическая обстановка сменилась в считанные мгновения.

Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковатьГранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковатьГранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковатьГранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Гранаты позволили защитникам отогнать джунгар и контратаковать
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Скорее всего, хан понял, что утратил инициативу: очень много его людей осталось лежать в траве у, казалось бы, «хилых» стен: неожиданное и неизвестное оружие посеяло смуту и лучшим решением было отступить. Гнали кочевников недолго — мушкетный огонь «убедил» их бежать быстрее.

Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атакаОтступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атакаОтступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атакаОтступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Отступление джунгар было таким же стремительным, как и атака
Фото: Илья Скобин / gorod55.ru

Победа — или, как тогда говорили, «Виктория» — осталась за отрядом служилых людей. Добытчики соли, ценный ресурс и даже лагерь выстояли — бой завершен. Как и реконструкция, подарившая омичам небольшое путешествие в глубину веков истории родного региона.

Но одним днем «экскурсии» в историю Омской области праздник не закончится: День города — важная дата, и поэтому Омская крепость будет ждать своих гостей и завтра, подготовив для них большое количество активностей. Например, 4 августа в историческом центре города можно будет поучаствовать в различных военных мастер-классах (организаторы обещают аж 15 различных интерактивных зон), угоститься солдатской кашей и взглянуть на то, как менялась униформа защитников Омского гарнизона через эпохи — погружение в историю продолжается.

Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
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#Илья Скобин#Омск#Омская область#Реконструкция#Омская крепость#Победа#История#Вооружение#Сибирь#Бой#Джунгары#Кочевники#Битва#Мушкеты#Русское войско#Пушки#Атака#Оборона#Сражение
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