Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Музей — исторический парк «Омская крепость» в самую значимую дату для города вновь «вспомнил» былое: на берегу Иртыша сошлись отряды русских и джунгар — на считанные часы история решила отмотать время вспять и показать омичам, как приходилось осваивать Сибирь: долго, трудно, преодолевая невзгоды и сопротивление различных ханств. И сегодня, 3 августа, у самой кромки воды состоялось настоящее сражение, в котором приняли участие более 100 реконструкторов из многих регионов России и даже из-за рубежа.
События, бережно воссозданные на берегу Иртыша, географически относились немного к иной местности — Ямышевским озерам. Само собой, обладание этой локацией было очень важно для русских, пришедших в Сибирь — там добывалась соль, особенно ценившаяся даже как валюта: первые упоминания о «белом золоте» относят еще к эпохе казаков Ермака — именно им, после упорных боев с татарами хана Кучума, удалось узнать, где ее добывают. Есть и другая легенда: согласно ей, русские первопроходцы узнали об озерах после стычки с джунгарами у реки Оми — им удалось разбить противника и даже броситься за ним в погоню — завершилась она как раз на берегах Ямышевских озер.
Но, факт остается фактом — соль была ценна и востребована и претендентов на нее было очень много, и поэтому первопроходцы пользовались практикой временных лагерей добытчиков. И их приходилось охранять: обозы, возвращавшиеся от озера, были лакомой добычей для кочевников…
Солдаты не сразу вступили в бой с противником: все же, реконструкция — это огромная по своим масштабам экскурсия, в которой мы видим события «через века»: поэтому сначала состоялось «знакомство» омичей с отрядами русских солдат и кочевниками.
Кажется, что русские отряды куда лучше вооружены и превосходят противника. Однако это не совсем так: джунгары были очень серьезным противником для первопроходцев Сибири — они не только использовали старые «кочевые» кавалерийские тактики, но одними из первых освоили мушкеты, быстрое спешивание и активные фланговые атаки. Кроме того, их отряды были очень многочисленными.
И грянул бой! Передовые отряды джунгар сначала оценили обстановку, напав на дозорных у лагеря: стычка не принесла успеха противникам, но лагерь уже был оповещен о внезапной атаке — а значит врага надо встречать. На тот момент в армии бытовала тактика артиллерийской и мушкетной дуэли: противника старались встретить большим количеством свинца, и только потом, нарушив его строй и порядок, бросались «в рукопашную». Кстати, «сюрприз» для джунгар у защитников лагеря все-таки был:
При первом выстреле пушки аудитория почти синхронно отпрянула назад, от поля баталии: все-таки, серьезный калибр. Но — пушечный выстрел и стал сигналом для перехода к обороне — лагерь заметил многочисленного и очень мобильного противника, нацелившегося на маленькую «крепость» из луков, мушкетов и — практически всех направлений.
Защитники тоже держались достойно, отбивая волны атаки противника одну за другой. Стены, правда, не позволяли оценить всю обстановку внутри лагеря, но старания русского отряда были видны очень наглядно: кочевники теряли людей после каждой предпринятой атаки, хоть и старались разрушить укрепления.
Предприняв целую серию атак, разбившихся об упорство русских солдат, джунгары сменили тактику: теперь, вместо давления на стены, они принялись обстреливать осажденный лагерь — укрываясь за своими небольшими укреплениями.
Так продолжаться долго не могло: ряды кочевников редели. И джунгары предприняли последнюю, решительную атаку, завершившуюся разгромом: все же, в отличии от регулярной армии, некоторых новинок оружия у них не было. Например, гранат — ими защитники лагеря забросали кочевников у стен, а когда противник начал отступать — отряд русского войска бросился вслед за ними: тактическая обстановка сменилась в считанные мгновения.
Скорее всего, хан понял, что утратил инициативу: очень много его людей осталось лежать в траве у, казалось бы, «хилых» стен: неожиданное и неизвестное оружие посеяло смуту и лучшим решением было отступить. Гнали кочевников недолго — мушкетный огонь «убедил» их бежать быстрее.
Победа — или, как тогда говорили, «Виктория» — осталась за отрядом служилых людей. Добытчики соли, ценный ресурс и даже лагерь выстояли — бой завершен. Как и реконструкция, подарившая омичам небольшое путешествие в глубину веков истории родного региона.
Но одним днем «экскурсии» в историю Омской области праздник не закончится: День города — важная дата, и поэтому Омская крепость будет ждать своих гостей и завтра, подготовив для них большое количество активностей. Например, 4 августа в историческом центре города можно будет поучаствовать в различных военных мастер-классах (организаторы обещают аж 15 различных интерактивных зон), угоститься солдатской кашей и взглянуть на то, как менялась униформа защитников Омского гарнизона через эпохи — погружение в историю продолжается.