Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения

События, бережно воссозданные на берегу Иртыша, географически относились немного к иной местности — Ямышевским озерам. Само собой, обладание этой локацией было очень важно для русских, пришедших в Сибирь — там добывалась соль, особенно ценившаяся даже как валюта: первые упоминания о «белом золоте» относят еще к эпохе казаков Ермака — именно им, после упорных боев с татарами хана Кучума, удалось узнать, где ее добывают. Есть и другая легенда: согласно ей, русские первопроходцы узнали об озерах после стычки с джунгарами у реки Оми — им удалось разбить противника и даже броситься за ним в погоню — завершилась она как раз на берегах Ямышевских озер.