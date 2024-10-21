Вышла из дома и не вернулась. В Омске разыскивают 12-летнюю школьницу в белой шапке

Как сообщили в омской полиции, а также в отряде «Доброспас-Омск», в Омске разыскивают школьницу 2012 года рождения. Она вышла из дома на улице Лукашевича 20 октября около 16:00 часов. После этого она домой не возвращалась, семье девочки также ничего неизвестно о возможном местонахождении.