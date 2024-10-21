Вышла из дома и не вернулась. В Омске разыскивают 12-летнюю школьницу в белой шапке

Posted 21 октября, 04:45
Published 21 октября, 04:45
Modified 21 октября, 05:33
Updated 21 октября, 05:33
Как сообщили в омской полиции, а также в отряде «Доброспас-Омск», в Омске разыскивают школьницу 2012 года рождения. Она вышла из дома на улице Лукашевича 20 октября около 16:00 часов. После этого она домой не возвращалась, семье девочки также ничего неизвестно о возможном местонахождении.
Правоохранители также поделились приметами пропавшей: рост 162 см, короткие темно-русые волосы, карие глаза. Школьница была одета в куртку черного цвета, черные джинсы и ботинки, а также в белую вязаную шапку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать в полицию по телефонам: 79-22-02 или 102. Также можно позвонить волонтерам: 8 999 470 10 08.
ОБНОВЛЕНО:
В полиции сообщили, что девочку нашли. Все это время она находилась у знакомой в Октябрьском округе. Школьницу доставили в полицию для проведения беседы с инспекторами ПДН, в отношении девочки не совершалось противоправных действий.
Ранее Город55 писал о громкой истории, которая произошла в Омске на выходных. Несколько молодых омичей устроили жестокую драку из-за девушки. Информация о случае попала даже в телеграм-канал Екатерины Мизулиной. В следственном комитете и полиции сейчас проводят проверку по всем фактам.