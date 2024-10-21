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Posted 21 октября, 04:45

Published 21 октября, 04:45

Modified 21 октября, 05:33

Updated 21 октября, 05:33

В Омске пропала 12-летняя девочка в черной куртке и белой шапке

Вышла из дома и не вернулась. В Омске разыскивают 12-летнюю школьницу в белой шапке

21 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Омске пропала 12-летняя девочка в черной куртке и белой шапке

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить об этом в полицию.

Как сообщили в омской полиции, а также в отряде «Доброспас-Омск», в Омске разыскивают школьницу 2012 года рождения. Она вышла из дома на улице Лукашевича 20 октября около 16:00 часов. После этого она домой не возвращалась, семье девочки также ничего неизвестно о возможном местонахождении.

Правоохранители также поделились приметами пропавшей: рост 162 см, короткие темно-русые волосы, карие глаза. Школьница была одета в куртку черного цвета, черные джинсы и ботинки, а также в белую вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать в полицию по телефонам: 79-22-02 или 102. Также можно позвонить волонтерам: 8 999 470 10 08.

ОБНОВЛЕНО:

В полиции сообщили, что девочку нашли. Все это время она находилась у знакомой в Октябрьском округе. Школьницу доставили в полицию для проведения беседы с инспекторами ПДН, в отношении девочки не совершалось противоправных действий.

Ранее Город55 писал о громкой истории, которая произошла в Омске на выходных. Несколько молодых омичей устроили жестокую драку из-за девушки. Информация о случае попала даже в телеграм-канал Екатерины Мизулиной. В следственном комитете и полиции сейчас проводят проверку по всем фактам.

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
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#Кристина Антоносян#Полиция#Омск#Безопасность#Дети#Новости#Поиск#Пропажа#Школьница
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