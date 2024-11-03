«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, накануне в ведомство обратилась местная жительница — по словам женщины, к ней в гости из Марьяновского района прибыли внуки: первый день теплой семейной встречи завершился благополучно, однако позже несчастье — во время прогулки с бабушкой, один из внуков отбился от общей группы и потерялся.