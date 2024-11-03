«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука

Posted 3 ноября, 07:55
Published 3 ноября, 07:55
Modified 3 ноября, 07:58
Updated 3 ноября, 07:58
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, накануне в ведомство обратилась местная жительница — по словам женщины, к ней в гости из Марьяновского района прибыли внуки: первый день теплой семейной встречи завершился благополучно, однако позже несчастье — во время прогулки с бабушкой, один из внуков отбился от общей группы и потерялся.
Своими силами отыскать ребенка не вышло и женщина сразу же обратилась к полицейским за помощью — вскоре ориентировками на малыша располагали уже все экипажи, патрулирующие район исчезновения ребенка.
И, к счастью, пропавшего удалось найти: на растерянного и заливающегося слезами мальчика обратили внимание представители полка ДПС, направлявшиеся на дежурство.
Сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось успокоить мальчика и сообщить радостную весть его родственникам — в отделение полиции ребенок прибыл уже вместе с бабушкой, где с ними провели необходимую профилактическую работу.
Однако, несмотря на счастливый исход событий, у омских полицейских по-прежнему остается много работы по розыску пропавших людей: напомним, сегодня Город55 сообщал о поисках 82-летнего пенсионера, исчезнувшего более двух месяцев назад — мужчина направлялся на дачу в одном из районов Омской области.