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Posted 3 ноября, 07:55

Published 3 ноября, 07:55

Modified 3 ноября, 07:58

Updated 3 ноября, 07:58

Найти ребенка удалось экипажу инспекторов ДПС

«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука

3 ноября 2024, 07:55
Фото: Управление МВД России по Омской области (ВК / 55mvd). Найти ребенка удалось экипажу инспекторов ДПС

Полицейские вернули бабушке пропавшего в Омске 10-летнего внука

Радость от долгожданной поездки к бабушке едва не обернулась серьезными проблемами для 10-летнего мальчика из Марьяновского района: во время прогулки ребенок слишком торопился и убежал далеко вперед, потерявшись в районе проспекта Комарова.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, накануне в ведомство обратилась местная жительница — по словам женщины, к ней в гости из Марьяновского района прибыли внуки: первый день теплой семейной встречи завершился благополучно, однако позже несчастье — во время прогулки с бабушкой, один из внуков отбился от общей группы и потерялся.

Своими силами отыскать ребенка не вышло и женщина сразу же обратилась к полицейским за помощью — вскоре ориентировками на малыша располагали уже все экипажи, патрулирующие район исчезновения ребенка.

И, к счастью, пропавшего удалось найти: на растерянного и заливающегося слезами мальчика обратили внимание представители полка ДПС, направлявшиеся на дежурство.

Видео: Управление МВД России по Омской области (ВК/55mvd).

Сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось успокоить мальчика и сообщить радостную весть его родственникам — в отделение полиции ребенок прибыл уже вместе с бабушкой, где с ними провели необходимую профилактическую работу.

Однако, несмотря на счастливый исход событий, у омских полицейских по-прежнему остается много работы по розыску пропавших людей: напомним, сегодня Город55 сообщал о поисках 82-летнего пенсионера, исчезнувшего более двух месяцев назад — мужчина направлялся на дачу в одном из районов Омской области.

В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу
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#Илья Скобин#Общество#Видео#Полиция#Омск#Новости#Марьяновский район#ДПС#Поиск#Пропажа#Спасение#Радость
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