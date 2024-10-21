«Избил мужа и разбил машину». Нашлись новые пострадавшие от рук омского подростка

Posted 21 октября, 07:51
Published 21 октября, 07:51
Modified 21 октября, 07:55
Updated 21 октября, 07:55
Городу55 стало известно о новых пострадавших от рук 17-летнего подростка из Омска. Ранее мы писали, что в конце августа несовершеннолетний парень в районе улицы 11-й Ремесленной избил своего сверстника и украл у него банковскую карту.
После этого семья пострадавшего мальчика обратилась в отдел полиции №11, однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. Но родители ребенка намерены добиться правосудия, поэтому они обратились в общественную организацию.
«Мужчина хочет защитить нарушенные права своего сына, в том числе потому, что все происходящее подростки снимали на видео. Когда они приехали в отдел полиции уже с готовыми объяснениями, их принимать отказались. После чего правоохранители написали отказной материал (это материалы проверки, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — прим. Ред.). Поэтому семья обратилась к нам, чтобы привлечь внимание общественности к работе отдела полиции №11», — рассказал представитель общественной организации.
В УМВД по Омской области Городу55 подтвердили, что до результатов экспертизы принято решение отказать в возбуждении уголовного дела.
«Чтобы возбудить уголовное дело, необходимо определить, был ли причинен вред здоровью и какой вред. Ущерб в 90 рублей не является достаточным для возбуждения уголовного дела», — добавили в полиции.
После этого в нашу редакцию обратилась омичка, семья которой тоже пострадала от рук несовершеннолетнего дебошира. Мальчик оказался их соседом.
«Он избил моего мужа и разбил нам машину, ущерб в 504 тысячи рублей. Парень был в неадекватном состоянии, но так как он несовершеннолетний, мать отказалась от медосвидетельствования. В возбуждении уголовного дела нам также отказали. Сейчас у нас суды по ущербу автомобиля», — рассказала омичка Ольга.
Отметим, что женщина хочет добиться правосудия вместе с семьей избитого мальчика. Город55 будет следить за развитием ситуации.
Ранее мы связывались с психологом, которая оказала семье консультативную помощь. Ирина Чернышева рассказала, чем такая ситуация может навредить психике несовершеннолетнего ребенка и как после такого справиться с психологической травмой. Подробнее читайте в нашем материале.