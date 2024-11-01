Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд

Posted 1 ноября, 07:44
Published 1 ноября, 07:44
Modified 1 ноября, 07:46
Updated 1 ноября, 07:46
В пятницу, 1 ноября, утром в Омской области на железной дороге грузовой поезд сбил 59-летнюю жительницу Марьяновки. В транспортной полиции Сибири сообщили, что это произошло на железнодорожной станции Марьяновка.
По предварительной информации, женщина решила перейти пути перед приближающимся поездом. Травмы, полученные при столкновении с грузовым локомотивом, оказались смертельными. Дальнейшей проверкой и выяснением обстоятельств должны заняться в Восточном межрегиональном СУ на транспорте.
За последнюю неделю, напомним, это второй подобный случай. 26 октября мужчину сбил поезд у станции Жатва в Таврическом районе.