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Posted 1 ноября, 07:44

Published 1 ноября, 07:44

Modified 1 ноября, 07:46

Updated 1 ноября, 07:46

Иллюстрация

Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд

1 ноября 2024, 07:44
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омской области 59-летнюю женщину насмерть сбил грузовой поезд

Женщина переходила через железнодорожные пути в момент, когда к ней приблизился поезд. Это произошло утром 1 ноября.

В пятницу, 1 ноября, утром в Омской области на железной дороге грузовой поезд сбил 59-летнюю жительницу Марьяновки. В транспортной полиции Сибири сообщили, что это произошло на железнодорожной станции Марьяновка.

По предварительной информации, женщина решила перейти пути перед приближающимся поездом. Травмы, полученные при столкновении с грузовым локомотивом, оказались смертельными. Дальнейшей проверкой и выяснением обстоятельств должны заняться в Восточном межрегиональном СУ на транспорте.

За последнюю неделю, напомним, это второй подобный случай. 26 октября мужчину сбил поезд у станции Жатва в Таврическом районе.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Железная дорога#Новости#Марьяновский район#Гибель#Транспортная полиция
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