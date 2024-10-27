Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело — следователи усмотрели в произошедшем нарушение правил безопасности и эксплуатации, повлекшее смерть. Как сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО, вся информация о трагедии в дальнейшем будет передана специалистам Следственное управление на транспорте СКР.