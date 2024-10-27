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Posted 27 октября, 07:45

Published 27 октября, 07:45

Modified 27 октября, 07:47

Updated 27 октября, 07:47

иллюстрация

Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге

27 октября 2024, 07:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Переход ЖД-путей в неположенном месте обернулся травмами и смертью омича

Трагедия произошла в окрестностях станции Жатва в Таврическом районе области 26 октября: мужчина переходил железную дорогу в необорудованном месте, но из-за столкновения с поездом получил опасные травмы.

Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются представители транспортной полиции: предварительно уже установлена личность погибшего — им оказался 46-летний житель Таврического района, а также вероятная причина инцидента: пренебрежение правилами безопасности и переход железнодорожного полотна в непредназначенном для этого месте.

Как отмечается, смерть наступила от травм, полученных при контакте с поездом — мужчина погиб на месте.

Кадры с места трагедииКадры с места трагедии
Кадры с места трагедии. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СФО (Telegram/utsibfo)

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело — следователи усмотрели в произошедшем нарушение правил безопасности и эксплуатации, повлекшее смерть. Как сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО, вся информация о трагедии в дальнейшем будет передана специалистам Следственное управление на транспорте СКР.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Уголовное дело#Травмы#Происшествие#Железная дорога#Новости#Таврический район#Транспортная полиция
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