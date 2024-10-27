Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге

Posted 27 октября, 07:45
Published 27 октября, 07:45
Modified 27 октября, 07:47
Updated 27 октября, 07:47
Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются представители транспортной полиции: предварительно уже установлена личность погибшего — им оказался 46-летний житель Таврического района, а также вероятная причина инцидента: пренебрежение правилами безопасности и переход железнодорожного полотна в непредназначенном для этого месте.
Как отмечается, смерть наступила от травм, полученных при контакте с поездом — мужчина погиб на месте.
По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело — следователи усмотрели в произошедшем нарушение правил безопасности и эксплуатации, повлекшее смерть. Как сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО, вся информация о трагедии в дальнейшем будет передана специалистам Следственное управление на транспорте СКР.