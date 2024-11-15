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Гибель

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2024
Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд
Женщина переходила через железнодорожные пути в момент, когда к ней приблизился поезд. Это произошло утром 1 ноября.
1 ноября, 07:44
Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека
21 октября, 09:10
Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница
25 сентября, 15:57
Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди
18 сентября, 02:30
Стало известно, что станет с многочисленными породами собак после гибели человечества
Гипотезой, что будет происходить с породами собак в случае одновременной гибели всех людей, поделился ученый из Лондона.
20 августа, 08:20
Омичку, убившую «нежелательного» ребенка, отправили на два года в колонию-поселение
19 августа, 09:35
Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
18 августа, 08:17
Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше
17 июня, 07:00
Ужас в пять утра. В Омской области случились крупные пожары с эвакуацией и гибелью
18 марта, 11:01
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск
17 марта, 08:48
Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, мужчина погиб в больнице из-за того, что его оставили без присмотра.
31 января, 08:58
2023
Забрал огонь. Прошедшей осенью при пожарах в Омской области погибли 22 человека
В общей сложности за последние три месяца в регионе произошло почти 900 возгораний.
2 декабря 2023, 04:59
Шок. В Омске в Советском парке утонул молодой мужчина
Продолжается поиск тела.
30 июля 2023, 04:21
«Веселый, добрый, отзывчивый». Молодой житель Омской области погиб в зоне СВО
Сегодня днем состоялось прощание с бойцом.
16 июня 2023, 11:39
Без огней. Житель Омской области получил срок за аварию с 4 погибшими
17 марта 2023, 12:25
В Омской области пройдет прощание с погибшим участником СВО
Дмитрий Василенко погиб в зоне спецоперации, будучи наемником ЧВК «Вагнер».
17 марта 2023, 08:41
29-летний омич погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания
Жена омского десантника осталась с трехлетним сыном и еще не рожденной дочерью.
23 февраля 2023, 03:33
2022
В Омске при пожаре в поселке Крутая Горка погиб молодой мужчина
Трагедия произошла вечером в понедельник, 5 декабря.
6 декабря 2022, 07:10
Болезнь не пропала? В Омской области зафиксировали пугающее число смертей от COVID-19
Данные представил Росстат по итогам июня 2022 года.
6 августа 2022, 06:04

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