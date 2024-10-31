До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером

Согласно данным следствия, инцидент произошел 18 августа 2024 года. В тот день водитель автомобиля «Лада Гранта» попытался избежать столкновения с другим автомобилем, который резко затормозил перед пешеходным переходом. В результате маневра водитель выехал на встречную полосу движения. В это время на дороге находился 84-летний пенсионер, который начал переходить улицу.