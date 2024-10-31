До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером

Posted 31 октября, 05:50
Published 31 октября, 05:50
Modified 31 октября, 05:52
Updated 31 октября, 05:52
В Омске завершено расследование дела, связанного с ДТП, в результате которого погиб человек. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение против 32-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Согласно данным следствия, инцидент произошел 18 августа 2024 года. В тот день водитель автомобиля «Лада Гранта» попытался избежать столкновения с другим автомобилем, который резко затормозил перед пешеходным переходом. В результате маневра водитель выехал на встречную полосу движения. В это время на дороге находился 84-летний пенсионер, который начал переходить улицу.
Пожилой человек, заметив приближающийся автомобиль, попытался вернуться на тротуар. Однако водитель не успел вовремя остановить машину и сбил пенсионера, выехав за пределы своей полосы. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Водитель признал свою вину в случившемся. Теперь дело будет передано в Центральный районный суд Омска, где будет принято окончательное решение о мере наказания. По статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что в Омской области произошло ДТП, в результате которого двое молодых людей получили травмы и были госпитализированы.