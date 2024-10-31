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Posted 31 октября, 05:50

Published 31 октября, 05:50

Modified 31 октября, 05:52

Updated 31 октября, 05:52

Омичу, виновному в ДТП с погибшим пенсионером, грозит 5 лет тюрьмы

До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером

31 октября 2024, 05:50
Фото: 1MI.

Омичу, виновному в ДТП с погибшим пенсионером, грозит 5 лет тюрьмы

В Омске прокуратура завершила расследование уголовного дела, связанного с гибелью 84-летнего пешехода в результате ДТП.

В Омске завершено расследование дела, связанного с ДТП, в результате которого погиб человек. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение против 32-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 18 августа 2024 года. В тот день водитель автомобиля «Лада Гранта» попытался избежать столкновения с другим автомобилем, который резко затормозил перед пешеходным переходом. В результате маневра водитель выехал на встречную полосу движения. В это время на дороге находился 84-летний пенсионер, который начал переходить улицу.

Фото: Прокуратура Омской области

Пожилой человек, заметив приближающийся автомобиль, попытался вернуться на тротуар. Однако водитель не успел вовремя остановить машину и сбил пенсионера, выехав за пределы своей полосы. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Водитель признал свою вину в случившемся. Теперь дело будет передано в Центральный районный суд Омска, где будет принято окончательное решение о мере наказания. По статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Автомобиль#Уголовное дело#Пешеход#Новости#Наезд
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