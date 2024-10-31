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Posted 31 октября, 12:00

Published 31 октября, 12:00

Modified 31 октября, 12:02

Updated 31 октября, 12:02

Омичка выпала из машины и пострадала в результате ДТП

На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки

31 октября 2024, 12:00
Фото: 1MI.

Омичка выпала из машины и пострадала в результате ДТП

Маршрутка № 344 стала участником аварии в Кировском округе. Одна из пассажиров выпала на проезжую часть.

31 октября в 09:30 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Кировском округе. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса марки «ГАЗель», 1957 года рождения, следовал по маршруту № 344, который соединяет торговый комплекс «Лента» и поселок Магистральный. На улице Суворова, в районе объекта обслуживания «Диспетчерская», одна из пассажиров упала на салонную дверь. В результате этого 45-летняя женщина выпала на проезжую часть.

Фото: УМВД России по Омской области

В момент происшествия в автобусе находились десять пассажиров, которые не пострадали. Однако женщине, выпавшей из автобуса, потребовалась медицинская помощь. Медики, прибывшие на место, оказали ей необходимую помощь и доставили в ближайшую больницу для дальнейшего обследования.

В связи с произошедшим прокуратура Омска начала контролировать ход проверки инцидента, в котором пострадала женщина. В настоящее время проводится тщательная проверка всех обстоятельств.

Напомним, что ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение против 32-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Автобус#Пассажиры#Проверка#Больница#Происшествие#Новости#Медицинская помощь
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