На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки

31 октября в 09:30 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Кировском округе. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса марки «ГАЗель», 1957 года рождения, следовал по маршруту № 344, который соединяет торговый комплекс «Лента» и поселок Магистральный. На улице Суворова, в районе объекта обслуживания «Диспетчерская», одна из пассажиров упала на салонную дверь. В результате этого 45-летняя женщина выпала на проезжую часть.