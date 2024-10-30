Зеленый оазис с кинотеатром: как в Омске благоустроят дендросад имени Гензе

Кроме того, будет организован кинотеатр под открытым небом, визит-центр, где будут проводиться мероприятия, лекции и уроки. Конечно, не обойдется и без прогулочной зоны. Проект оценивается в 800 млн рублей, и в министерстве планируют привлечь благотворителей для реализации этой амбициозной идеи.