gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 03:50

Published 30 октября, 03:50

Modified 30 октября, 04:17

Updated 30 октября, 04:17

В Омске дендросад хотят превратить в зеленый оазис с кинотеатром и визит-центром

Зеленый оазис с кинотеатром: как в Омске благоустроят дендросад имени Гензе

30 октября 2024, 03:50
Фото: 1MI.

В Омске дендросад хотят превратить в зеленый оазис с кинотеатром и визит-центром

Территорию парка ждет кардинальное преображение. Это будет современный зеленый оазис с интересной концепцией.

В Омске готовятся к грандиозному преображению дендросада им. Гензе, который уже несколько лет находится в запущенном состоянии. В правительстве решили кардинально изменить ситуацию и превратить территорию дендросада в современный проект наподобие московского парка «Зарядье», сообщили в газете «Коммерческие вести».

Как рассказала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, территорию решено полностью преобразить.

«Я считаю, что в центре города не может находиться такой неблагоустроенный участок. Провели конкурс и разработали ПСД на благоустройство, она сейчас проходит экспертизу сметной стоимости. Очень надеемся, что это будет маленькое Зарядье», — сообщила она.

В рамках благоустройства планируется зонирование территории, посадка деревьев, цветов и кустов, создание «маленькой Сибири» с представлением степи, лесостепи и благоустроенными прудами.

Кроме того, будет организован кинотеатр под открытым небом, визит-центр, где будут проводиться мероприятия, лекции и уроки. Конечно, не обойдется и без прогулочной зоны. Проект оценивается в 800 млн рублей, и в министерстве планируют привлечь благотворителей для реализации этой амбициозной идеи.

Напомним, что в Омске проходил суд о незаконной передаче земельных участков на территории дендросада в частные руки. Пять участков общей площадью 42 тысячи кв. м вернули в собственность города. Это удалось сделать благодаря масштабной проверке, организованной прокуратурой региона.

Битва за зеленую зону. Суд поддержал омскую прокуратуру в деле о земельных участках
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Экология#Омск#Благоустройство#Минприроды#Новости#Дендросад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика