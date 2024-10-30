Зеленый оазис с кинотеатром: как в Омске благоустроят дендросад имени Гензе

Posted 30 октября, 03:50
Published 30 октября, 03:50
Modified 30 октября, 04:17
Updated 30 октября, 04:17
В Омске готовятся к грандиозному преображению дендросада им. Гензе, который уже несколько лет находится в запущенном состоянии. В правительстве решили кардинально изменить ситуацию и превратить территорию дендросада в современный проект наподобие московского парка «Зарядье», сообщили в газете «Коммерческие вести».
Как рассказала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, территорию решено полностью преобразить.
«Я считаю, что в центре города не может находиться такой неблагоустроенный участок. Провели конкурс и разработали ПСД на благоустройство, она сейчас проходит экспертизу сметной стоимости. Очень надеемся, что это будет маленькое Зарядье», — сообщила она.
В рамках благоустройства планируется зонирование территории, посадка деревьев, цветов и кустов, создание «маленькой Сибири» с представлением степи, лесостепи и благоустроенными прудами.
Кроме того, будет организован кинотеатр под открытым небом, визит-центр, где будут проводиться мероприятия, лекции и уроки. Конечно, не обойдется и без прогулочной зоны. Проект оценивается в 800 млн рублей, и в министерстве планируют привлечь благотворителей для реализации этой амбициозной идеи.
Напомним, что в Омске проходил суд о незаконной передаче земельных участков на территории дендросада в частные руки. Пять участков общей площадью 42 тысячи кв. м вернули в собственность города. Это удалось сделать благодаря масштабной проверке, организованной прокуратурой региона.