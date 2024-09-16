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Posted 16 сентября, 10:38

Published 16 сентября, 10:38

Modified 16 сентября, 10:40

Updated 16 сентября, 10:40

Оркишу придется вернуть пять земельных участков возле омского Дендросада

Битва за зеленую зону. Суд поддержал омскую прокуратуру в деле о земельных участках

16 сентября 2024, 10:38
Фото: 1MI

Оркишу придется вернуть пять земельных участков возле омского Дендросада

В Омске суд постановил вернуть в собственность города пять земельных участков в районе Дендросада.

В Омске завершился судебный процесс, результатом которого стало возвращение государству земельных участков в районе Дендросада, ко. Эти земли, площадью 42 тысячи кв. м, ранее были незаконно переданы в частные руки.

Прокуратура Омской области провела тщательную проверку соблюдения земельного законодательства и обнаружила многочисленные нарушения. В результате было возбуждено дело об изъятии земельных участков.

Суд поддержал требования прокуратуры и постановил вернуть земли в собственность государства. Среди этих участков оказалась территория под летним шатром GreenPark, который расположен в близи сквера «Старозагородная роща».

Бизнес развивает семья предпринимателей Оркишей. Однако это не единственный случай незаконного использования земель в Омске. В настоящее время на рассмотрении суда находится еще одно дело. Оно касается восьми участков в зоне санитарной охраны месторождения минеральных вод. Эти земли были самовольно застроены различными объектами, включая автомобильную мойку и гастро-паб. Прокуратура требует не только вернуть земли, но и снести все незаконные постройки.

Как ранее рассказывал Город55, в Омске Павел Оркиш выступил с иском по земельному вопросу, который касался права владения землей под «Парком на Кольцевой».

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#Екатерина Тараленко#Омск#Прокуратура#Нарушения#Суд#Новости#Земельные участки#Сквер#Изъятие земли#Незаконное использование
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