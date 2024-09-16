Битва за зеленую зону. Суд поддержал омскую прокуратуру в деле о земельных участках

Бизнес развивает семья предпринимателей Оркишей. Однако это не единственный случай незаконного использования земель в Омске. В настоящее время на рассмотрении суда находится еще одно дело. Оно касается восьми участков в зоне санитарной охраны месторождения минеральных вод. Эти земли были самовольно застроены различными объектами, включая автомобильную мойку и гастро-паб. Прокуратура требует не только вернуть земли, но и снести все незаконные постройки.