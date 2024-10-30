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Дендросад

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2024
Зеленый оазис с кинотеатром: как в Омске благоустроят дендросад имени Гензе
30 октября, 03:50
И погуляли, и поработали: в омском дендросаду прошла масштабная уборка
8 мая, 10:07
2023
С середины октября омский дендросад Гензе будет закрыт. Объясняем, почему
29 сентября 2023, 07:10
2022
Важно. Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде
5 декабря 2022, 07:14
Новогодняя сказка. В Омске открывается Резиденция Деда Мороза
Она будет работать с 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
22 ноября 2022, 11:22

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