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Захватили и застроили. 42 тысячи кв. м земли в центре Омска требуют забрать через суд

12 февраля 2024, 10:23
Фото: Город55
Иллюстрация

Омская прокуратура через суд требует забрать у Оркиша земли рядом с дендропарком

Часть участков находится на землях особо охраняемых природных территорий — дендросада и Старозагородной рощи.

В прокуратуре Омской области сообщили о выявленных в ходе масштабной проверки соблюдения земельного законодательства незаконно приватизированных участках в центре города.

Речь идет о территории площадью 42 тысячи кв. м, расположенной в границах улиц Красный путь, Березовая и 2-я Кольцевая. Частично она совпадает с особо охраняемой территорией Дендросада имени Гензе и прилегает к скверу «Старозагородная роща».

По информации прокуратуры, на других участках (зона санитарной охраны месторождения минеральных вод), используемых санаторием «Омский», владелец самовольно построил автомойку, гастро-паб и кассу «Парка на Кольцевой». Незаконным в ведомстве назвали и офисы продаж отелей «Сказка» и «Мечта», а также летний шатер GreenPark.

Все земельные участки теперь требуют изъять из незаконного владения. Три исковых заявления с требованием вернуть государству из чужого незаконного владения восемь земельных участков и снести незаконно построенные объекты уже поданы в Арбитражный суд Омской области.

Добавим, что бизнес на территориях в границах улиц Красный путь, Березовая и 2-я Кольцевая развивает семья предпринимателей Оркишей. И землю эту бизнесмены получили во многом с подачи регионального минприроды, которое на тот момент возглавлял Илья Лобов. По замыслу представителей министерства большую часть дендросада было решено отдать под природный рекреационный комплекс.

Бизнесмен же на этих участках рассчитывал возвести центр водно-термального отдыха с гостиницей. В сентябре прошлого года Оркишу одобрили вырубку деревьев ради реализации этого проекта.

В Омске Оркишу одобрили снос деревьев ради строительства термального комплекса
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#Общество#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Прокуратура#Иск#Снос зданий#Новости#Земельные участки#Проверка прокуратуры#Юлия Истомина#Незаконное строительство#Павел Оркиш
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