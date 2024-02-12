Захватили и застроили. 42 тысячи кв. м земли в центре Омска требуют забрать через суд

Добавим, что бизнес на территориях в границах улиц Красный путь, Березовая и 2-я Кольцевая развивает семья предпринимателей Оркишей. И землю эту бизнесмены получили во многом с подачи регионального минприроды, которое на тот момент возглавлял Илья Лобов. По замыслу представителей министерства большую часть дендросада было решено отдать под природный рекреационный комплекс.