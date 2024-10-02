gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 14:44

Published 2 октября, 14:44

Modified 2 октября, 14:49

Updated 2 октября, 14:49

Суд обязал семью Оркишей вернуть участки в районе Дендросада администрации Омска

Суд обязал семью Оркишей вернуть участки в районе Дендросада администрации Омска

2 октября 2024, 14:44
Фото: 1MI
Суд установил, что земли отошли семье предпринимателей незаконно, теперь они обязаны вернуть участки городской администрации.

На сайте омского Арбитражного суда появился полный текст решения по делу семьи предпринимателей Оркишей. Установлено, что участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:7036; 55:36:070107:14635, 55:36:070107:15103 и 55:36:070107:3224 на Красном Пути отошли Павлу Оркишу незаконно.

В суде также подробно описали, как именно участки попали во владения бизнесмена. Два из них были переданы ООО «Мрия» Оркиша еще в 2006 году, распоряжение подписал первый заместитель мэра Юрий Гамбург. В этот же период, с июня 2006 по февраль 2007 года, бизнесмен обращался в депимущества с заявлениями о предоставлении в собственность участков, расположенных в границах улиц Красный Путь, Березовая и 2-я Кольцевая.

«При этом Оркиш не предоставил сведения о наличии на указанных участках объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО „Мрия“», — сказано в документе суда.

Кроме того, судом установлено, что в 2011 году в производстве регионального управления МВД находилось дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбужденное в отношении представителей городской администрации. Оно касалось земель, которые передали в собственность Оркиша. Но тогда ни в действиях директора ООО «Мрия», ни в действиях сотрудников мэрии не нашли состава преступления.

При этом в феврале 2024 года уголовное дело возбудили вновь, теперь в отношении неустановленных должностных лиц администрации Омска, они подозреваются в превышении должностных полномочий при предоставлении земельных участков (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Битва за зеленую зону. Суд поддержал омскую прокуратуру в деле о земельных участках
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Земля#Земельный участок#Новости#Земельные участки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика