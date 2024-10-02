Суд обязал семью Оркишей вернуть участки в районе Дендросада администрации Омска

В суде также подробно описали, как именно участки попали во владения бизнесмена. Два из них были переданы ООО «Мрия» Оркиша еще в 2006 году, распоряжение подписал первый заместитель мэра Юрий Гамбург. В этот же период, с июня 2006 по февраль 2007 года, бизнесмен обращался в депимущества с заявлениями о предоставлении в собственность участков, расположенных в границах улиц Красный Путь, Березовая и 2-я Кольцевая.