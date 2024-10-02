Суд обязал семью Оркишей вернуть участки в районе Дендросада администрации Омска

Posted 2 октября, 14:44
Published 2 октября, 14:44
Modified 2 октября, 14:49
Updated 2 октября, 14:49
На сайте омского Арбитражного суда появился полный текст решения по делу семьи предпринимателей Оркишей. Установлено, что участки с кадастровыми номерами 55:36:070107:7036; 55:36:070107:14635, 55:36:070107:15103 и 55:36:070107:3224 на Красном Пути отошли Павлу Оркишу незаконно.
В суде также подробно описали, как именно участки попали во владения бизнесмена. Два из них были переданы ООО «Мрия» Оркиша еще в 2006 году, распоряжение подписал первый заместитель мэра Юрий Гамбург. В этот же период, с июня 2006 по февраль 2007 года, бизнесмен обращался в депимущества с заявлениями о предоставлении в собственность участков, расположенных в границах улиц Красный Путь, Березовая и 2-я Кольцевая.
«При этом Оркиш не предоставил сведения о наличии на указанных участках объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО „Мрия“», — сказано в документе суда.
Кроме того, судом установлено, что в 2011 году в производстве регионального управления МВД находилось дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбужденное в отношении представителей городской администрации. Оно касалось земель, которые передали в собственность Оркиша. Но тогда ни в действиях директора ООО «Мрия», ни в действиях сотрудников мэрии не нашли состава преступления.
При этом в феврале 2024 года уголовное дело возбудили вновь, теперь в отношении неустановленных должностных лиц администрации Омска, они подозреваются в превышении должностных полномочий при предоставлении земельных участков (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
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