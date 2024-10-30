Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда

Как рассказали в омской мэрии, утром и ночью бригады дорожников проделали несколько важных работ на дорогах: это механизированное прометание и обработка противогололедными материалами самых проблемных участков. На пешеходных зонах дорожные службы следят за образованием скользкости и проводят обработку вручную при необходимости, задействуя мини-технику.