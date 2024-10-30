Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда

Posted 30 октября, 03:31
Published 30 октября, 03:31
Modified 30 октября, 03:48
Updated 30 октября, 03:48
Как рассказали в омской мэрии, утром и ночью бригады дорожников проделали несколько важных работ на дорогах: это механизированное прометание и обработка противогололедными материалами самых проблемных участков. На пешеходных зонах дорожные службы следят за образованием скользкости и проводят обработку вручную при необходимости, задействуя мини-технику.
За сутки было использовано более 173 тонн антиобледенителей. Параллельно ведется откачка воды с проблемных участков. За сутки с дорог было откачано 338 кубометров воды. Работы проводились на Окружной дороге, 4-й Железнодорожной, Малиновского, Товстухо и других улицах.
Дорожные службы продолжают наблюдение за состоянием дорог и тротуаров, готовы к дальнейшей работе по очистке от осадков и гололеда.
Как уже писал Город55, эта неделя в Омске будет снежной, прохладной и ветреной.