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Posted 30 октября, 03:31

Published 30 октября, 03:31

Modified 30 октября, 03:48

Updated 30 октября, 03:48

В Омске обрабатывают дороги противогололедными материалами

Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда

30 октября 2024, 03:31
Фото: 1MI.

В Омске обрабатывают дороги противогололедными материалами

Дорожные службы работают в непрерывном режиме ради безопасности водителей и пешеходов.

Как рассказали в омской мэрии, утром и ночью бригады дорожников проделали несколько важных работ на дорогах: это механизированное прометание и обработка противогололедными материалами самых проблемных участков. На пешеходных зонах дорожные службы следят за образованием скользкости и проводят обработку вручную при необходимости, задействуя мини-технику.

За сутки было использовано более 173 тонн антиобледенителей. Параллельно ведется откачка воды с проблемных участков. За сутки с дорог было откачано 338 кубометров воды. Работы проводились на Окружной дороге, 4-й Железнодорожной, Малиновского, Товстухо и других улицах.

Дорожные службы продолжают наблюдение за состоянием дорог и тротуаров, готовы к дальнейшей работе по очистке от осадков и гололеда.

Как уже писал Город55, эта неделя в Омске будет снежной, прохладной и ветреной.

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#Кристина Антоносян#Общество#Дороги#Омск#Безопасность#Гололед#Дорожные работы#Новости
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