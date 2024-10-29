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Posted 29 октября, 07:39

Published 29 октября, 07:39

Modified 29 октября, 07:41

Updated 29 октября, 07:41

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде

29 октября 2024, 07:39
Фото: 1MI.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В предстоящие дни в нескольких регионах Сибири ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая гололед и туманы.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и «Обь-Иртышское УГМС», с 29 по 31 октября в нескольких регионах Сибирского федерального округа ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может повлиять на безопасность дорожного движения и повседневную жизнь граждан. В частности, под ударом окажутся Омская, Новосибирская, Томская и Кемеровская области

В Омской области синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ожидаются умеренные осадки в виде снега, что может привести к образованию гололеда. Утром и ночью возможны туманы, а температура воздуха колеблется от +4 до -4 градусов, что создаст дополнительные трудности для жителей региона.

В связи с ухудшением погодных условий подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор» переведены в режим повышенной готовности. Это необходимо для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по дорогам в условиях сложной погоды. Водителей призывают соблюдать осторожность, придерживаться установленного скоростного режима и поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Напомним, что 29 октября в регионе прошел сильный снег с дождем, а утром и ночью был туман. Автомобилистам в Омске пришлось очищать машины от снега и готовиться к пробкам. По данным Яндекс.Пробок, наибольшие заторы наблюдаются в центре города, особенно на улицах Герцена, Орджоникидзе и Фрунзе у метромоста.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Дороги#Снег#Омск#Омская область#Безопасность#Гололед#Новости#Туман#Ветер#Шторм#Сибирский федеральный округ
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