В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде

Напомним, что 29 октября в регионе прошел сильный снег с дождем, а утром и ночью был туман. Автомобилистам в Омске пришлось очищать машины от снега и готовиться к пробкам. По данным Яндекс.Пробок, наибольшие заторы наблюдаются в центре города, особенно на улицах Герцена, Орджоникидзе и Фрунзе у метромоста.