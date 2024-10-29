Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили

Posted 29 октября, 10:55
Published 29 октября, 10:55
Modified 29 октября, 10:57
Updated 29 октября, 10:57
В конце октября Омск засыпало снегом. Город55 узнал в компании Whoosh, какой судьба электросамокатов после выпадения осадков. В организации сообщили, что сезон этого транспорта еще не закончился.
«Несмотря на ухудшение погоды, днем условия для непродолжительных поездок вполне комфортные. Температура плюсовая, а асфальт не покрыт снегом или наледью. При похолодании ночью и появлении наледи будем делать самокаты временно недоступными, включая паузу. Кажется, что завершение сезона уже совсем близко, но точную дату пока не определили — следим за погодой», — отметили в Whoosh.
Напомним, с 29 по 31 октября в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может повлиять на безопасность дорожного движения. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 12 метров в секунд, также ожидаются умеренные осадки в виде снега, что может привести к образованию гололеда.