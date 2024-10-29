Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили

Напомним, с 29 по 31 октября в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может повлиять на безопасность дорожного движения. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 12 метров в секунд, также ожидаются умеренные осадки в виде снега, что может привести к образованию гололеда.