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Posted 29 октября, 10:55

Published 29 октября, 10:55

Modified 29 октября, 10:57

Updated 29 октября, 10:57

Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили

Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили

29 октября 2024, 10:55
Фото: gorod55.ru.
Завершение сезона уже близко, но прокатиться еще можно будет.

В конце октября Омск засыпало снегом. Город55 узнал в компании Whoosh, какой судьба электросамокатов после выпадения осадков. В организации сообщили, что сезон этого транспорта еще не закончился.

«Несмотря на ухудшение погоды, днем условия для непродолжительных поездок вполне комфортные. Температура плюсовая, а асфальт не покрыт снегом или наледью. При похолодании ночью и появлении наледи будем делать самокаты временно недоступными, включая паузу. Кажется, что завершение сезона уже совсем близко, но точную дату пока не определили — следим за погодой», — отметили в Whoosh.

Напомним, с 29 по 31 октября в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может повлиять на безопасность дорожного движения. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 12 метров в секунд, также ожидаются умеренные осадки в виде снега, что может привести к образованию гололеда.

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#Ольга Скворцова#Транспорт#Погода#Снег#Омск#Прогноз погоды#Безопасность#Асфальт#Гололед#Осадки#Ветер#Наледь#Синоптики#Дорожное движение#Прокат#Электросамокаты
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