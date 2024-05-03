Зарплата от 50 тысяч. В мэрии Омска ищут замдиректора депимущества

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
На сайте госслужбы сегодня, 3 мая, разместили вакансию для заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Заявки от кандидатов принимают до 31 мая.
«Должностные обязанности: ведение вопросов управления муниципальными предприятиями и учреждениями; выявление правообладателей объектов недвижимости», — говорится в описании вакансии.
От будущего руководителя требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов РФ. В департаменте готовы предложить зарплату от 50 000 до 61 000 рублей.
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