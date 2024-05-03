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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

В Омске открыли вакансию для замдиректора депимущества с зарплатой от 50 тысяч

Зарплата от 50 тысяч. В мэрии Омска ищут замдиректора депимущества

3 мая 2024, 04:55
Фото: Город55

В Омске открыли вакансию для замдиректора депимущества с зарплатой от 50 тысяч

Руководителю предстоит курировать вопросы управления муниципальными предприятиями и учреждениями.

На сайте госслужбы сегодня, 3 мая, разместили вакансию для заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Заявки от кандидатов принимают до 31 мая.

«Должностные обязанности: ведение вопросов управления муниципальными предприятиями и учреждениями; выявление правообладателей объектов недвижимости», — говорится в описании вакансии.

От будущего руководителя требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов РФ. В департаменте готовы предложить зарплату от 50 000 до 61 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях в регионе.

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Зарплата#Департамент имущественных отношений#Высшее образование#Администрация#Вакансии#Госслужба#Учреждения#Муниципальные предприятия#Государственная служба#Законы
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