Преимущество для ФСИН: в Омске ищут шоколад для новогодних подарков

Из описания лота следует, что требуются 422 подарка, включающих молочный шоколад с содержанием какао не менее 25% и шоколадные батончики с помадно-сливочной начинкой (в этом случае какао должно быть как минимум 35%). Начальная цена 1 подарка — 540 рублей, начальная стоимость контракта соответственно 227,88 тысяч рублей.