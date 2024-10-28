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Posted 28 октября, 11:54

Published 28 октября, 11:54

Modified 28 октября, 11:56

Updated 28 октября, 11:56

В Омске начались поиски подрядчика с шоколадом для новогодних подарков

Преимущество для ФСИН: в Омске ищут шоколад для новогодних подарков

28 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI

В Омске начались поиски подрядчика с шоколадом для новогодних подарков

Начальная цена контракта — 227 тысяч рублей.

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок очередной лот. На этот раз речь идет о новогодних подарках: мэрии нужен подрядчик, который поставит сладости.

Из описания лота следует, что требуются 422 подарка, включающих молочный шоколад с содержанием какао не менее 25% и шоколадные батончики с помадно-сливочной начинкой (в этом случае какао должно быть как минимум 35%). Начальная цена 1 подарка — 540 рублей, начальная стоимость контракта соответственно 227,88 тысяч рублей.

Авторы объявления уточняют, что преимущества в ходе конкурса получат «учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы». Заявки будут приниматься до 5 ноября.

Месяц назад Город55 писал о том, что администрация Омска заключила контракт на поставку новогодних подарков с фирмой из Тамбова. На эти цели было выделено 7,5 млн рублей.

Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Новогодние подарки
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