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Posted 17 октября, 08:25

Published 17 октября, 08:25

Modified 17 октября, 08:26

Updated 17 октября, 08:26

Половина предпринимателей из Омска сталкивались с задержками оплаты от клиентов

Половина предпринимателей из Омска сталкивались с задержками оплаты от клиентов

17 октября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Опрошенные заявляют, что зачастую им тяжело получить деньги за оказанные услуги. Из них 32% попадают в такую ситуацию постоянно, 50% — периодически, 14% — часто, и лишь 4% — единожды сталкивались с просрочками платежей за оказанные услуги.

Об этом свидетельствует опрос*, проведенный аналитическим Центром Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).

Проблемы с выплатами бьют по кошельку предпринимателей из Омска. Абсолютное большинство (91%) опрошенных отмечают, что в годовом выражении потери от недобросовестных клиентов составляют до 20% от оборота предприятия.

По мнению 36% омских предпринимателей и самозанятых, чаще всего причиной задержек является халатность и неуважение к своему исполнителю. Еще 27% считают причиной недостаточную финансовую дисциплину клиента. Почти половина предпринимателей отметили, что чаще всего клиенты оправдывают задержки платежей внезапным кассовым разрывом (41%) или слишком долгими процессами согласования платежей (27%).

В первую очередь при возникновении проблем с оплатами от клиентов предпринимателей волнуют финансовые убытки компании (35%) и потеря дохода из-за неоплаты (22%). Уже на третьем месте у предпринимателей — страх ухудшения отношений с клиентов (22%)

«Первый шаг в борьбе с недобросовестными заказчиками — это официальное оформление отношений. Даже простое наличие подписанного договора уже дисциплинирует клиента. А если предусмотреть в договоре некоторые нюансы, то ваша защита только окрепнет. Например, можно включить условие о том, что услуги считаются принятыми в полном объеме, если заказчик в определенный срок не направит письменных возражений», — отмечает Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.

При возникновении ситуаций с невыплатой денег за оказанные услуги только 9% опрошенных готовы деликатно уточнять о расчете. В 36% случаев предприниматели стремятся позвонить клиенту и выяснить причины задержек, 27% ищут возможность оштрафовать клиента, а 13% грозятся иском в суд.

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Методология

*Опрос проводился в октябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1288 российских предпринимателей в возрасте от 18 до 60 лет из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

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