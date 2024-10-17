Половина предпринимателей из Омска сталкивались с задержками оплаты от клиентов

«Первый шаг в борьбе с недобросовестными заказчиками — это официальное оформление отношений. Даже простое наличие подписанного договора уже дисциплинирует клиента. А если предусмотреть в договоре некоторые нюансы, то ваша защита только окрепнет. Например, можно включить условие о том, что услуги считаются принятыми в полном объеме, если заказчик в определенный срок не направит письменных возражений», — отмечает Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.