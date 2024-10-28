Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах

Posted 28 октября, 04:56
Published 28 октября, 04:56
Modified 28 октября, 05:05
Updated 28 октября, 05:05
Как рассказал мэр Сергей Шелест, в Омске введут новые ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Для улучшения обстановки на дорогах, повышения безопасности и удобства самих омичей на нескольких участках запретили парковать машины.
Останавливаться, а также парковаться нельзя будет здесь:
На перечисленных улицах поставят соответствующие таблички, чтобы омичи не пропустили изменений. Если же омичи решат рискнуть и оставят там свое авто даже ненадолго, за машиной немедленно приедет эвакуатор. После этого автомобиль придется забирать своим ходом и только после оплаты штрафа. В департаменте транспорта просят омичей быть внимательнее на дорогах.
Как уже писал Город55, для омичей подготовили еще один не очень приятный сюрприз. В городе стали работать «умные» камеры, которые фиксируют водителей с телефонами в руках. Некоторым автолюбителям уже выписали первые штрафы.