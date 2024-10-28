Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах

На перечисленных улицах поставят соответствующие таблички, чтобы омичи не пропустили изменений. Если же омичи решат рискнуть и оставят там свое авто даже ненадолго, за машиной немедленно приедет эвакуатор. После этого автомобиль придется забирать своим ходом и только после оплаты штрафа. В департаменте транспорта просят омичей быть внимательнее на дорогах.