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Posted 28 октября, 04:56

Published 28 октября, 04:56

Modified 28 октября, 05:05

Updated 28 октября, 05:05

В Омске запретят парковаться на пяти центральных улицах

Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах

28 октября 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Омске запретят парковаться на пяти центральных улицах

Как уточнили в мэрии, ограничения ввели в целях безопасности автомобилистов.

Как рассказал мэр Сергей Шелест, в Омске введут новые ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Для улучшения обстановки на дорогах, повышения безопасности и удобства самих омичей на нескольких участках запретили парковать машины.

Останавливаться, а также парковаться нельзя будет здесь:

  • Улица Успенского — от ул. Учебная до ул. Декабристов;
  • Улица Маршала Жукова — от ул. Масленникова до ул. Съездовская;
  • Улица Потанина — от пр. К. Маркса до ул. Пушкина;
  • Улица Будеркина — в районе строения № 2 «а»;
  • Улица Красный Путь — между строениями № 91 и № 101.

На перечисленных улицах поставят соответствующие таблички, чтобы омичи не пропустили изменений. Если же омичи решат рискнуть и оставят там свое авто даже ненадолго, за машиной немедленно приедет эвакуатор. После этого автомобиль придется забирать своим ходом и только после оплаты штрафа. В департаменте транспорта просят омичей быть внимательнее на дорогах.

Как уже писал Город55, для омичей подготовили еще один не очень приятный сюрприз. В городе стали работать «умные» камеры, которые фиксируют водителей с телефонами в руках. Некоторым автолюбителям уже выписали первые штрафы.

Омские камеры начали фиксировать водителей, которые пользуются телефонами за рулем
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#Кристина Антоносян#Общество#Транспорт#Дороги#Омск#Мэрия#Штрафы#Безопасность#Парковка#Новости#Камеры наблюдения#Ограничения#Эвакуатор
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