Омские камеры начали фиксировать водителей, которые пользуются телефонами за рулем

Posted 23 октября, 08:09
Published 23 октября, 08:09
Modified 23 октября, 08:25
Updated 23 октября, 08:25
В Омске камеры фото- и видеофиксации расширили функционал и начали снимать нарушителей, которые не только не пристегиваются, но и пользуются своими телефонами во время поездки, тем самым подвергая свою жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения опасности. О нововведениях рассказали в министерстве региональной безопасности.
Таких необычных камер в городе насчитывается 11 штук. Новые функции начали работать с 17 октября. Каждый день камеры фиксируют от 20 до 30 таких нарушений, всем нарушителям выписывается штраф до полутора тысяч рублей. В полиции омичам напоминают, что безопасность на дорогах важнее телефонных сообщений и переписок.
С начала 2024 года в Омской области было вынесено более 35 тысяч постановлений за нарушение правил использования ремней безопасности. Сумма взысканных штрафов по этим нарушениям составила более 17,2 млн рублей.
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