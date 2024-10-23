Омские камеры начали фиксировать водителей, которые пользуются телефонами за рулем

В Омске камеры фото- и видеофиксации расширили функционал и начали снимать нарушителей, которые не только не пристегиваются, но и пользуются своими телефонами во время поездки, тем самым подвергая свою жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения опасности. О нововведениях рассказали в министерстве региональной безопасности.