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Posted 23 октября, 08:09

Published 23 октября, 08:09

Modified 23 октября, 08:25

Updated 23 октября, 08:25

В Омске дорожные камеры научились распознавать водителей с телефонами в руках

Омские камеры начали фиксировать водителей, которые пользуются телефонами за рулем

23 октября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

В Омске дорожные камеры научились распознавать водителей с телефонами в руках

Первые штрафы уже выписали омичам.

В Омске камеры фото- и видеофиксации расширили функционал и начали снимать нарушителей, которые не только не пристегиваются, но и пользуются своими телефонами во время поездки, тем самым подвергая свою жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения опасности. О нововведениях рассказали в министерстве региональной безопасности.

Таких необычных камер в городе насчитывается 11 штук. Новые функции начали работать с 17 октября. Каждый день камеры фиксируют от 20 до 30 таких нарушений, всем нарушителям выписывается штраф до полутора тысяч рублей. В полиции омичам напоминают, что безопасность на дорогах важнее телефонных сообщений и переписок.

С начала 2024 года в Омской области было вынесено более 35 тысяч постановлений за нарушение правил использования ремней безопасности. Сумма взысканных штрафов по этим нарушениям составила более 17,2 млн рублей.

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#Кристина Антоносян#Омск#Нарушения#Штрафы#Новости#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Камеры
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