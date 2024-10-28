gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Эвакуатор

Выбрать дату
2024
Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах
28 октября, 04:56
В Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку: что нужно знать омским водителям
В Омске вводятся новые ограничения на парковку: с 8:00 до 20:00 на проспекте Культуры будет действовать запрет на стоянку автомобилей. Нарушителей будут штрафовать и эвакуировать.
9 октября, 12:18
Остановка запрещена. В центре Омска введут запреты на парковку для машин
В департаменте транспорта Омска сообщили, что в ближайшее время на нескольких участках дороги установят запрещающие знаки.
25 января, 03:30
2022
Придется ходить пешком. Омичка лишилась машины из-за экономии на налогах
Машину женщины эвакуировали прямо с парковки ее дома.
17 сентября 2022, 03:48
Скрыться не удалось. Омич полгода ездил на авто без регистрации
13 августа 2022, 03:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика