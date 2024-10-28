В Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку: что нужно знать омским водителям

В Омске вводятся новые ограничения на парковку: с 8:00 до 20:00 на проспекте Культуры будет действовать запрет на стоянку автомобилей. Нарушителей будут штрафовать и эвакуировать.