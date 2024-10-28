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Posted 28 октября, 09:00

Published 28 октября, 09:00

Modified 28 октября, 09:05

Updated 28 октября, 09:05

Омичи осенью стали чаще вызывать скорую помощь

916 вызовов в сутки. Омичи все чаще вызывают скорую помощь

28 октября 2024, 09:00
Фото: 1MI

Омичи осенью стали чаще вызывать скорую помощь

Возможно, это связано с сезонными заболеваниями.

В Омске все чаще выезжают на вызовы врачи скорой помощи. Количество вызовов среди омичей растет. Так, за неделю с 21 по 27 октября бригады скорой помощи выезжали к пациентам 6140 раз, что составляет 916 вызовов в сутки. Это на 1,7% больше, чем неделей ранее, и эти показатели продолжают расти, рассказали в «Станции скорой медпомощи».

Согласно опубликованным данным, количество госпитализаций по скорой помощи за тот же период достигло 2499 случаев. Возможно, количество вызовов растет из-за сезонных вирусных заболеваний, а также хронических, из-за чего омичи и вызывают медпомощь.

Напомним, что омичам рекомендуют чаще делать прививки, особенно в наиболее уязвимый для здоровья период. Эти меры помогут омичам легче перенести сезонные заболевания.

Интересно, что рост числа вызовов наблюдается уже вторую неделю подряд. С 14 по 20 октября было зарегистрировано 6304 вызова — на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Однако стоит отметить, что еще с 7 по 13 октября наблюдалось снижение на 1,2%.

Как уже писал Город55, омичи сейчас гораздо больше обычного подвержены простудам, ОРВИ и другим сезонным заболеваниям. Много школ отправляют учеников домой и закрываются на карантин из-за этого. Также в регионе зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

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#Кристина Антоносян#Омск#Здравоохранение#Скорая помощь#Медицина#Новости#Заболеваемость#Заболевания
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