916 вызовов в сутки. Омичи все чаще вызывают скорую помощь

В Омске все чаще выезжают на вызовы врачи скорой помощи. Количество вызовов среди омичей растет. Так, за неделю с 21 по 27 октября бригады скорой помощи выезжали к пациентам 6140 раз, что составляет 916 вызовов в сутки. Это на 1,7% больше, чем неделей ранее, и эти показатели продолжают расти, рассказали в «Станции скорой медпомощи».