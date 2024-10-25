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Posted 25 октября, 11:23

Published 25 октября, 11:23

Modified 25 октября, 15:45

Updated 25 октября, 15:45

В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

25 октября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Дети продолжают болеть.

Городу55 предоставили данные по заболеваемости в школах и детских садах. По данным департамента образования, на 25 октября в Омске накануне каникул образовательный процесс приостановлен в 997 классах 61 школ и в 32 группах 24 детских садов. Всему виной — вспышка ОРВИ, также зафиксированы единичные случаи пневмоний в образовательных учреждениях.

Кроме того, в некоторые школы в городе закрыли полностью на изоляцию, в их числе учреждения № 17, 24, 32, 33, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 137, 140, 144, 150, 159.

Отметим, что с 28 октября в большинстве школ региона начинаются осенние каникулы. На учёбу дети вновь выйдут только 5 ноября. Это касается тех детей, которые учатся по четвертям.

Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Город#Образование#Омск#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Каникулы
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