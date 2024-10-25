В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

Posted 25 октября, 11:23
Published 25 октября, 11:23
Modified 25 октября, 15:45
Updated 25 октября, 15:45
Городу55 предоставили данные по заболеваемости в школах и детских садах. По данным департамента образования, на 25 октября в Омске накануне каникул образовательный процесс приостановлен в 997 классах 61 школ и в 32 группах 24 детских садов. Всему виной — вспышка ОРВИ, также зафиксированы единичные случаи пневмоний в образовательных учреждениях.
Кроме того, в некоторые школы в городе закрыли полностью на изоляцию, в их числе учреждения № 17, 24, 32, 33, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 137, 140, 144, 150, 159.
Отметим, что с 28 октября в большинстве школ региона начинаются осенние каникулы. На учёбу дети вновь выйдут только 5 ноября. Это касается тех детей, которые учатся по четвертям.