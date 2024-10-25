В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

Кроме того, в некоторые школы в городе закрыли полностью на изоляцию, в их числе учреждения № 17, 24, 32, 33, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 137, 140, 144, 150, 159.



Отметим, что с 28 октября в большинстве школ региона начинаются осенние каникулы. На учёбу дети вновь выйдут только 5 ноября. Это касается тех детей, которые учатся по четвертям.