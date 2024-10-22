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Posted 22 октября, 12:51

Published 22 октября, 12:51

Modified 22 октября, 12:55

Updated 22 октября, 12:55

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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Омской области

22 октября 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
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На прошлой неделе омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как обстоят дела с заболеваемостью гриппом в Омской области. По данным исследователей, на прошлой неделе омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии. Преобладали риновирусы (72,7%), аденовирусы (18,2%) и вирусы парагриппа (9,1%).

Также продолжается вакцинация против гриппа, сейчас привито уже более 646 тысяч жителей региона, из них около 243 тысяч дети. В ведомстве отметили, что прививку можно сделать в поликлинике или медицинском центре.

Чтобы избежать заражения, следует тщательно мыть руки, избегать контакта с больными и носить маску в общественных местах.

Ранее Город55 писал о снижении случаев коронавируса в Омской области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Вирус#Новости#Грипп#Заболеваемость#Заболевание#Управление Роспотребнадзора
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