В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Омской области

Posted 22 октября, 12:51
Published 22 октября, 12:51
Modified 22 октября, 12:55
Updated 22 октября, 12:55
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как обстоят дела с заболеваемостью гриппом в Омской области. По данным исследователей, на прошлой неделе омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии. Преобладали риновирусы (72,7%), аденовирусы (18,2%) и вирусы парагриппа (9,1%).
Также продолжается вакцинация против гриппа, сейчас привито уже более 646 тысяч жителей региона, из них около 243 тысяч дети. В ведомстве отметили, что прививку можно сделать в поликлинике или медицинском центре.
Чтобы избежать заражения, следует тщательно мыть руки, избегать контакта с больными и носить маску в общественных местах.
Ранее Город55 писал о снижении случаев коронавируса в Омской области.