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Posted 21 октября, 06:26

Published 21 октября, 06:26

Modified 21 октября, 06:32

Updated 21 октября, 06:32

Омичам рассказали, сколько человек заразились коронавирусом за неделю

Коронавирус отступает? В Омской области зарегистрировали 120 случаев «ковида»

21 октября 2024, 06:26
Фото: 1MI

Омичам рассказали, сколько человек заразились коронавирусом за неделю

Показатели заболевания продолжают снижаться, что радует омичей.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Омской области, за неделю с 14 по 20 октября 2024 года в Омской области зарегистрировано 120 новых случаев коронавируса. Еще в августе показатели заболевания внушали тревогу и опасения за дальнейшее распространение болезни, но в сентябре и октябре с каждой неделей случаев заболевания регистрируется меньше.

Показатель заболеваемости, согласно данным последней недели, составляет 6,6 на 100 тысяч населения, что говорит о снижении на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

Как подчеркивают специалисты, регион демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости, что может быть результатом вакцинации и соблюдения мер предосторожности. Важно продолжать следить за ситуацией и поддерживать здоровье населения.

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#Кристина Антоносян#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Заболеваемость
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