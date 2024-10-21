Коронавирус отступает? В Омской области зарегистрировали 120 случаев «ковида»

Posted 21 октября, 06:26
Published 21 октября, 06:26
Modified 21 октября, 06:32
Updated 21 октября, 06:32
Как рассказали в Роспотребнадзоре Омской области, за неделю с 14 по 20 октября 2024 года в Омской области зарегистрировано 120 новых случаев коронавируса. Еще в августе показатели заболевания внушали тревогу и опасения за дальнейшее распространение болезни, но в сентябре и октябре с каждой неделей случаев заболевания регистрируется меньше.
Показатель заболеваемости, согласно данным последней недели, составляет 6,6 на 100 тысяч населения, что говорит о снижении на 27% по сравнению с предыдущей неделей.
Как подчеркивают специалисты, регион демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости, что может быть результатом вакцинации и соблюдения мер предосторожности. Важно продолжать следить за ситуацией и поддерживать здоровье населения.