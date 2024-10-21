Коронавирус отступает? В Омской области зарегистрировали 120 случаев «ковида»

Как рассказали в Роспотребнадзоре Омской области, за неделю с 14 по 20 октября 2024 года в Омской области зарегистрировано 120 новых случаев коронавируса. Еще в августе показатели заболевания внушали тревогу и опасения за дальнейшее распространение болезни, но в сентябре и октябре с каждой неделей случаев заболевания регистрируется меньше.