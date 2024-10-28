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Posted 28 октября, 07:49

Published 28 октября, 07:49

Modified 28 октября, 07:51

Updated 28 октября, 07:51

Врачи рассказали о шокирующих находках внутри омичей

Ножи, батарейки и не только: что врачи находят внутри омичей

28 октября 2024, 07:49
Фото: 1MI

Врачи рассказали о шокирующих находках внутри омичей

Что можно найти внутри омича? Вы будете удивлены, но многое: от еловых веток до скрепок. Город55 узнал в Минздраве, что необычного и опасного попадает в омичей, и как оно там оказывается.

В минздраве Омской области Городу55 рассказали, что ежегодно медработники эндоскопических служб извлекают порядка 500 инородных предметов из желудочно-кишечного тракта, дыхательный путей и других частей тела. Оказывается, внутрь омичей попадают самые разные предметы.

Что доставали из взрослых

Небольшое открытие: зачастую инородные предметы оказываются в дыхательных путях у омичей. В числе таких вещей ножи, коронки зубов, колпачки от ингаляторов, пули, скрепки. Среди находок медработники также вспоминают пластиковый подсвечник, который пациент случайно проглотил вместе с куском торта.

«Инородный предмет проделал перфорацию в стенке пищевода и упал в средостенье. Проблему обнаружили во время флюорографии. Другой пациент проглотил батарейки, лампочки и пружины, пояснив, что к данному поступку его сподвигли „голоса в голове“. Еще один случай — мужчина закусывал спиртное еловыми ветками и случайно вдохнул одну из них. На операционный стол пациент попал с абсцессом легких. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь», — рассказали в минздраве.

Что доставали из детей

В числе инородных тел, извлеченных у несовершеннолетних пациентов из желудочно-кишечного тракта, оказывались монеты, батарейки, мелкие игрушки, колпачок от спрея.

«Из дыхательных путей несовершеннолетних медицинские работники извлекали арахис, семена подсолнечника, морковь, колпачки от ручек, канцелярские кнопки, магниты. Зачастую инородные тела попадают в детский организм случайно, во время игры либо из-за неосторожного обращения с тем или иным предметом», — подчеркнули в ведомстве.

Как помочь ребенку

На случай попадания в организм ребенка инородного тела существуют определенные этапы действия. Как рассказали в минздраве, если в центральную районную больницу приводят ребенка с подозрением на инородное тело, то врачи связываются со специалистами областной детской клинической больницы. Затем либо на место выезжает бригада омских врачей, либо ребенка транспортируют в ОДКБ.

«По пути в больницу детей с инородными телами в дыхательных путях обязательно сопровождает реаниматолог — на случай, если инородное тело сменит положение и перекроет дыхательные пути полностью. Тогда реаниматолог проводит интубацию трахеи. В случае попадания инородного предмета в любую систему организма крайне важно оперативно обратиться за медицинской помощью, поскольку инородное тело может перфорировать стенки внутренних органов, спровоцировать воспалительный процесс или перекрыть дыхательные пути», — добавили в минздраве.

Первая помощь, если ребенок задыхается

Если ребенок перестал дышать из-за инородного тела, ему срочно нужна помощь — это жизненно важно. Есть несколько вариантов извлечения предмета:

  • маленького ребенка — взять за ноги и перевернуть вниз головой лицом к себе. Удерживая его одной рукой, второй несколько раз похлопать по спине;
  • положить ребенка животом на свое колено или предплечье, его голову опустить вниз и несколько раз похлопать по спине. Если результата нет, то необходимо, не меняя положения ребенка, надавить на корень языка или пощекотать заднюю стенку глотки, чтобы вызвать кашлевой и рвотный рефлексы;
  • если ребенку больше одного года, то его можно уложить животом на жесткую поверхность и несколько раз похлопать его по спине между лопатками;
  • у детей старшего возраста возможно проведение приема Геймлиха. Нужно встать позади ребенка, обхватить его, поместить свои руки ниже его грудной клетки и выше талии и произвести несколько толчкообразных движений по направлению косо вверх.

Если симптомы выражены незначительно, но есть подозрение на наличие инородного тела, необходимо срочно обратиться к врачу.

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#Ольга Скворцова#Омск#Минздрав#Безопасность#Дети#Медицина#Помощь#Врачи#Безопасность детей#Хирургия
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