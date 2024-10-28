Ножи, батарейки и не только: что врачи находят внутри омичей

Posted 28 октября, 07:49
Published 28 октября, 07:49
Modified 28 октября, 07:51
Updated 28 октября, 07:51
В минздраве Омской области Городу55 рассказали, что ежегодно медработники эндоскопических служб извлекают порядка 500 инородных предметов из желудочно-кишечного тракта, дыхательный путей и других частей тела. Оказывается, внутрь омичей попадают самые разные предметы.
Небольшое открытие: зачастую инородные предметы оказываются в дыхательных путях у омичей. В числе таких вещей ножи, коронки зубов, колпачки от ингаляторов, пули, скрепки. Среди находок медработники также вспоминают пластиковый подсвечник, который пациент случайно проглотил вместе с куском торта.
«Инородный предмет проделал перфорацию в стенке пищевода и упал в средостенье. Проблему обнаружили во время флюорографии. Другой пациент проглотил батарейки, лампочки и пружины, пояснив, что к данному поступку его сподвигли „голоса в голове“. Еще один случай — мужчина закусывал спиртное еловыми ветками и случайно вдохнул одну из них. На операционный стол пациент попал с абсцессом легких. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь», — рассказали в минздраве.
В числе инородных тел, извлеченных у несовершеннолетних пациентов из желудочно-кишечного тракта, оказывались монеты, батарейки, мелкие игрушки, колпачок от спрея.
«Из дыхательных путей несовершеннолетних медицинские работники извлекали арахис, семена подсолнечника, морковь, колпачки от ручек, канцелярские кнопки, магниты. Зачастую инородные тела попадают в детский организм случайно, во время игры либо из-за неосторожного обращения с тем или иным предметом», — подчеркнули в ведомстве.
На случай попадания в организм ребенка инородного тела существуют определенные этапы действия. Как рассказали в минздраве, если в центральную районную больницу приводят ребенка с подозрением на инородное тело, то врачи связываются со специалистами областной детской клинической больницы. Затем либо на место выезжает бригада омских врачей, либо ребенка транспортируют в ОДКБ.
«По пути в больницу детей с инородными телами в дыхательных путях обязательно сопровождает реаниматолог — на случай, если инородное тело сменит положение и перекроет дыхательные пути полностью. Тогда реаниматолог проводит интубацию трахеи. В случае попадания инородного предмета в любую систему организма крайне важно оперативно обратиться за медицинской помощью, поскольку инородное тело может перфорировать стенки внутренних органов, спровоцировать воспалительный процесс или перекрыть дыхательные пути», — добавили в минздраве.
Если ребенок перестал дышать из-за инородного тела, ему срочно нужна помощь — это жизненно важно. Есть несколько вариантов извлечения предмета:
Если симптомы выражены незначительно, но есть подозрение на наличие инородного тела, необходимо срочно обратиться к врачу.
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