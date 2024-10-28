Ножи, батарейки и не только: что врачи находят внутри омичей

Также мы рассказывали, как смена времен года влияет на все системы организма, включая волосы, их здоровье и внешний вид. Мы разбирались с трихологом, как справиться с этим сложным испытанием и перенести холода без потерь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.