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Posted 1 октября, 13:45

Published 1 октября, 13:45

Modified 1 октября, 13:48

Updated 1 октября, 13:48

Омичам готовы вернуть величину скидки за оплату проезда из-за технического сбоя

Омичи смогут получить компенсацию за отплату проезда по NFC-табличкам без скидки

1 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI

Омичам готовы вернуть величину скидки за оплату проезда из-за технического сбоя

В пресс-службе НСПК рассказали о сбое, который произошел с NFC-табличками сегодня утром и пообещали вернуть величину скидки омичам.

В Национальной системе платежных карт сообщили, что после утреннего сбоя в омском транспорте продолжает действовать скидка на проезд при оплате по NFC-табличкам. Компания уже думает над тем, как вернуть пассажирам недополученную скидку в 8 рублей.

Напомним, что стоимость проезда в омских автобусах, троллейбусах и трамваях при отплате через такие таблички составляет 27 рублей вместо 35. Акция продлится до конца 2024 года. В пресс-службе НСПК отметили, что таким способом пользователи общественного транспорта смогли сэкономить уже более 8 млн рублей.

Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Пассажирский транспорт#Таблички#NFC-таблички
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