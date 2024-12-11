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Омскоблавтотранс

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2024
«Доберись и не умри»: омичка — о некомфортной поездке на автобусе на север области
11 декабря, 05:28
В районных центрах Омской области повысят тарифы на пассажирские перевозки
24 октября, 04:00
На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину
5 сентября, 10:33
В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском
Как рассказали представители акционерного общества, первый рейс нового маршрута состоится уже завтра.
26 июля, 07:20
Отправляйтесь за покупками. Омичей будут бесплатно возить до «Торгового города»
Для пассажиров выделено два автобуса, которые едут без остановок до конечной точки.
12 июля, 08:45
Сообщение восстановлено. «Омскоблавтотранс» возобновил рейсы автобусов в Казахстан
Появилась востребованность у пассажиров, а паводковая ситуация позволила выпустить автобусы на линию.
28 апреля, 13:06
Без Караганды. Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан
Перевозчик сам попросил отменить данный маршрут, но не уточняется, когда его вернут.
2 февраля, 11:01
2023
В Омске на январские праздники изменится расписание областных маршрутов. Расписание
Изменения коснутся несколько направлений, в том числе и международных.
26 декабря 2023, 09:20
На месте за четыре «сотки». Из Омска запустят ежедневный автобус до Нововаршавки
Стоимость поездки составит почти 400 рублей.
21 октября 2023, 09:16
Рейсы через день. Из Омска возобновят автобусный маршрут в Астану
19 октября 2023, 07:06
С 16 октября в Омской области запустили два автобусных маршрута до деревень
Также со следующего месяца будет введен еще один автобусный рейс за город.
16 октября 2023, 11:53
В «Омскоблавтотрансе» назначили нового директора
Им стал Дмитрий Михайлов. Руководителя сегодня представили коллективу предприятия.
28 сентября 2023, 10:38
Не учли потребности. Омский автовокзал не позаботился о пассажирах-инвалидах
Проблемы пришлось решать через суд.
17 августа 2023, 08:44
Водитель автобуса в Омской области присвоил 40 тысяч рублей от продажи билетов
Мужчина свою вину признал и всю сумму возместил. Но ему необходимо будет выплатить штраф — 7 тысяч рублей.
5 июля 2023, 05:15
В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек
8 июня 2023, 07:35
В Омской области утвердили расписание дачных маршрутов
Первый дачный автобус запустят в конце апреля.
11 апреля 2023, 02:43
«Омскоблавтотранс» собирается обанкротить собрат из Большеречья
О своем намерении заявило предприятие, которое также занимается перевозками пассажиров.
4 апреля 2023, 09:01

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