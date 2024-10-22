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Posted 22 октября, 14:06

Published 22 октября, 14:06

Modified 22 октября, 14:09

Updated 22 октября, 14:09

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В Омской области выявили два случая опасной инфекции

22 октября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
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О заболеваемости туляремией в регионе рассказали специалисты Роспотребнадзора.

За 9 месяцев 2024 года в Омской области выявили два случая заболевания туляремией, этот показатель составил 0,11 на 100 тысяч населения, сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что в эти же месяцы в прошлом году случаев туляремии выявлено не было.

Специалисты также добавили, что Омская область входит в число регионов с неблагополучной картиной по риску заболеваемости, носителями инфекции могут быть грызуны. Среди характерных симптомов туляремии: головная боль, слабость, мышечные боли, отсутствие аппетита и рвота. При тяжелых формах иногда наблюдается бред.

Ранее Город55 писал о введении карантина сразу в 17 школах Омска, такие меры были приняты из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Болезнь#Новости#Туляремия#Болезни#Управление Роспотребнадзора
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