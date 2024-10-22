В Омской области выявили два случая опасной инфекции

За 9 месяцев 2024 года в Омской области выявили два случая заболевания туляремией, этот показатель составил 0,11 на 100 тысяч населения, сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что в эти же месяцы в прошлом году случаев туляремии выявлено не было.