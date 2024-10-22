На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»

Posted 22 октября, 13:15
Published 22 октября, 13:15
Modified 22 октября, 13:18
Updated 22 октября, 13:18
Названо еще одно заведение, которое скоро откроется в ТК «Гагарин Молл». С 15 ноября омичи и гости города смогут попробовать рецепты грузинской кухни в ресторане «БаклаДжани». Он начнет работать с 15 ноября, пишет портал Om1.ru.
Раньше на этом месте располагался ресторана «Тамада», который сдавался в долгосрочную аренду. Одним из условий для арендатора было сохранить главную изюминку ресторана — национальный колорит.
Напомним, что скоро в Омске появится еще один ресторан грузинской кухни — первый филиал новосибирской сети «Дядя Вано».