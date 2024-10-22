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Posted 22 октября, 13:15

Published 22 октября, 13:15

Modified 22 октября, 13:18

Updated 22 октября, 13:18

На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»

На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»

22 октября 2024, 13:15
Фото: Яндекс Карты
Заведение должно начать работу 15 ноября.

Названо еще одно заведение, которое скоро откроется в ТК «Гагарин Молл». С 15 ноября омичи и гости города смогут попробовать рецепты грузинской кухни в ресторане «БаклаДжани». Он начнет работать с 15 ноября, пишет портал Om1.ru.

Раньше на этом месте располагался ресторана «Тамада», который сдавался в долгосрочную аренду. Одним из условий для арендатора было сохранить главную изюминку ресторана — национальный колорит.

Напомним, что скоро в Омске появится еще один ресторан грузинской кухни — первый филиал новосибирской сети «Дядя Вано».

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